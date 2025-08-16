मुंबई: शहर के छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को बड़ा विमान हादसा होने से बच गया. खराब मौसम के कारण यहां लैंडिंग के समय इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया. इस घटना में यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "16 अगस्त, 2025 को, मुंबई में खराब मौसम के कारण कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय इंडिगो एयरबस A321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया. इसके बाद, विमान ने एक और उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से उतर गया. मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, विमान को परिचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक जांच, मरम्मत और नियामक मंजूरी से गुजरना होगा."

एएनआई पोस्ट

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इंडिगो के लिए अपने ग्राहकों, चालक दल और विमान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम इस घटना के कारण अपने परिचालन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को कम से कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

अधिकारियों के अनुसार, बैंकॉक से मुंबई आ रही A321 नियो उड़ान संख्या 6E 1060 का पिछला हिस्सा शनिवार सुबह 3:06 बजे रनवे 27 पर उतरते समय टकरा गया. अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह दुर्घटना खराब मौसम के कारण हुई. उन्होंने बताया कि यात्रियों या चालक दल के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

घटना की जांच करेगा डीजीसीए

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) इंडिगो एयरबस A321 से जुड़ी घटना की जांच करेगा. डीजीसीए के अधिकारी ने कहा, "हम इस घटना की जांच करेंगे. एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा."

एक अधिकारी ने बताया कि विमान को बाद में उड़ान भरने से रोक दिया गया. अधिकारी ने कहा, "मामले की सूचना डीजीसीए को दे दी गई है, जो घटना की जांच करेगा. हालांकि, एयरलाइन या चालक दल ने एटीसी को घटना की सूचना नहीं दी."

गौरतलब है कि मुंबई शहर में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण कई उड़ानों को हवाई अड्डे के चक्कर लगाने पड़े. अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात 10 और शनिवार को चार उड़ानों को चक्कर लगाना पड़ा. खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानों को डायवर्ट भी करना पड़ा है.

