स्वदेशी मैसेजिंग ऐप आया है, आप उपयोग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को सलाह

याचिकाकर्ताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित, ब्लॉक करने के संबंध में दिशानिर्देश बनाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

indigenous messaging app developed, they may use SC on guidelines for social media accounts blocking
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अकाउंट्स को निलंबित करने और ब्लॉक करने के संबंध में देशव्यापी दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पूछा, "व्हाट्सएप तक पहुंच का आपका मौलिक अधिकार क्या है?"

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के साथ सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

एक वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं का व्हाट्सएप, जिसका इस्तेमाल वे ग्राहकों से संवाद करने के लिए करते थे, ब्लॉक कर दिया गया है. पीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं का व्हाट्सएप क्यों ब्लॉक किया गया और कहा कि अन्य संचार या मैसेजिंग ऐप भी हैं जिनका याचिकाकर्ता इस्तेमाल कर सकते हैं. वकील ने कहा कि व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक करने से पहले उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया.

पीठ ने पूछा, "क्या व्हाट्सएप या मध्यस्थ (intermediary), एक सरकार है?" वकील ने जवाब दिया कि यह नहीं है. पीठ ने कहा कि यहां तक ​​कि एक रिट याचिका भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं हो सकती है और कहा कि याचिकाकर्ता सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं.

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का एक क्लिनिक और एक पॉली डायग्नोस्टिक सेंटर है, और वे व्हाट्सएप के जरिये अपने ग्राहकों से संवाद कर रहे थे.

पीठ ने कहा कि हाल ही में एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप विकसित किया गया है, जिसका उपयोग वे अपने ग्राहकों से संवाद करने के लिए कर सकते हैं.

याचिकाकर्ताओं ने "अकाउंट निलंबित करने और ब्लॉक करने, उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के लिए" देशव्यापी दिशानिर्देश भी मांगे थे.

पीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वे किसी भी उपयुक्त मंच के समक्ष कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया पर नहीं पता क्या रिपोर्ट हो जाएगा — CJI गवई ने जताई चिंता

