'भारत की कमजोरी जाति है...इसे तोड़ना होगा': कमल हासन - KAMAL HAASAN

कमल हासन ने कहा, "जब पार्टी शुरू हुई, तो किसी ने पूछा 'आपने अपना दुश्मन चुन लिया ? मैंने कहा, जाति मेरा पहला दुश्मन है."

Kamal Haasan in Chennai
चेन्नई में कमल हासन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 5:21 PM IST

चेन्नई: मक्कल निधि मय्यम पार्टी के राज्यसभा सांसद कमल हासन ने कहा है कि भारत की कमजोरी जाति है. शनिवार 16 अगस्त को चेन्नई के कामराजर आरंगम में सांसद थिरुमावलवन के 63वे जन्मदिन समारोह पर उन्होंने ये बातें कहीं. बता दें कि विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) नेता थिरुमावलवन का जन्मदिन हर साल 'तमिलन विद्रोह' दिवस के रूप में मनाया जाता है.

मक्कल निधि मय्यम पार्टी के नेता और सांसद कमल हासन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. कमल हासन ने महोत्सव के दौरान कहा, "मैं एक कलाकार हूं और मेरी कोई जाति नहीं है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं या मेरा रंग क्या है. यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन लोगों की आलोचना करें जो मेरा सम्मान करने का इरादा नहीं रखते."

कमल हासन ने कहा ' अन्ना (तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई) ने कहा था मोर तो राष्ट्रीय पक्षी बन गया है, लेकिन अगर गिनती करें तो कौवें ज़्यादा हैं'. कमल हासन ने कहा कि जातियां भारत की कमज़ोरी हैं. जातिगत बंधनों के हटने के बाद ही हम एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के रूप में एकजुट हो सकते हैं. राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित लोगों पर ध्यान केंद्रित करना सामान्य बात नहीं है. जो लोग ऐसा करते हैं, वे अद्भुत हैं.

जाति पहली दुश्मन है: कमल हासन ने कहा, "जब पार्टी शुरू हुई, तो किसी ने मुझसे पूछा कि 'क्या आपने पहला दुश्मन चुन लिया है? मैंने कहा था हां, जाति मेरा पहला दुश्मन है.'

थिरुमावलवन लोगों के लिए समर्पित हैंः VCK चीफ थिरुमावलवन की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे नेता हमेशा नहीं आते. लोगों को उनका इस्तेमाल करना चाहिए. 'अगर आप पूछें कि आप क्या चाहते हैं, राजनीति या मुनाफ़ा, तो थिरुमावलवन राजनीति ही चुनेंगे.'

तमिलनाडु सरकार की तारीफः कमल हासन ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को एक हजार रुपये दी जाने वाली योजना की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार को समाज में महिलाओं के योगदान के लिए क्रेडिट देना चाहिए. इस योजना को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लागू किया था. आज तमिलनाडु ने जो विकास हासिल किया है, वह किसी के लिए चौंकाने वाला है और हमारे लिए गर्व की बात है.

