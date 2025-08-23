नई दिल्ली: भारतीय रेलवे हर व्यक्ति के जीवन से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति किस खास कोच में यात्रा करते हैं? दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय रेल म्यूजियम में प्रदर्शित प्रेसिडेंशियल सैलून एक ऐसा ही अनूठा कोच है, जिसे 24 अगस्त तक आम जनता देख सकती है. ये वही विशेष ट्रेन है, जिसमें कभी देश के राष्ट्रपति व विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सफर किया करते थे. ये महज एक ट्रेन का डिब्बा नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता आलीशान महल है. इस शाही सैलून में राष्ट्रपति के लिए कई सुविधाएं मौजूद हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी दिलचस्प बातें...
साल 1956 में मुंबई के माटुंगा वर्कशॉप में इस खास सैलून का निर्माण किया गया था. इसे सागौन की लकड़ी से सजाया गया और दो डिब्बों की वजह से इसका नाम ट्विन कार पड़ा. राष्ट्रपति के लिए बने कोच का नंबर 9000 और उनके स्टाफ कोच का नंबर 9001 रखा गया. इस विशेष सैलून में राष्ट्रपति के लिए बेडरूम, ड्राइंग हॉल, मीटिंग रूम व डाइनिंग स्पेस जैसी अन्य शानदार सुविधाएं थीं. रसोई में 14.5 किलोग्राम चांदी के बर्तन थे, जिनमें राष्ट्रपति भोजन करते थे.
राष्ट्रपति की शाही ट्रेन से यात्रा:
इस विशेष ट्रेन में सबसे पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1957 को यात्रा की थी. राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के सहायक गोपाल सैन ने बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पहली यात्रा दिल्ली से कुरुक्षेत्र के बीच की थी. इसके बाद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. वी.वी. गिरि, डॉ. एन. संजीव रेड्डी, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम समेत कई राष्ट्रपतियों ने इसका इस्तेमाल किया. विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में जर्मनी के चांसलर, बहरीन के हेड ऑफ स्टेट, स्वीडन के प्रधानमंत्री भी इस सैलून में सफर कर चुके हैं. इस विशेष ट्रेन का उपयोग आखिरी बार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था.
सुरक्षा व संचालन की विशेष व्यवस्था:
राष्ट्रपति सैलून की सुरक्षा रेलवे के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हुआ करती थी. राष्ट्रपति सैलून चलाने से पहले मालगाड़ी गुजारकर ट्रैक की जांच की जाती थी. मालगाड़ी के बाद निरीक्षण इंजन दौड़ता और फिर राष्ट्रपति की ट्रेन 90 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चलाई जाती थी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास इसके रख-रखाव के लिए एक विशेष शेड बनाया गया था, जहां पर नियमित रूप से इसका मेंटेनेंस होता था, लेकिन वर्ष 2021 में राष्ट्रपति सैलून को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में लाया गया. जहां पर यह पर्यटकों को एक युग और भारतीय रेल की विरासत का अनुभव करा रहा है.
अब नहीं बनेगा नया राष्ट्रपति सैलून :
रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति सैलून का इस्तेमाल बहुत ही कम होता था, लेकिन इसके रखरखाव पर सालाना लाखों रुपये खर्च होते थे. इसी कारण से राष्ट्रपति भवन से यह आदेश आया था कि अब इस तरह की विशेष ट्रेन की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद इस ऐतिहासिक ट्विन कार को स्थायी रूप से राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है, जहां पर 24 अगस्त तक के आम जनता के लिए इस राष्ट्रपति सैलून को खोला गया है, जिससे लोग अंदर जाकर इस सैलून को देख और उसके बारे में जान सकें.
अब राष्ट्रपति की यात्रा की नई व्यवस्था:
रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यदि अब राष्ट्रपति को ट्रेन से सफर करना होगा तो चार लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनें निर्धारित की गई हैं. इनमें रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेनें हैं. इन्हीं लग्जरी ट्रेनों में राष्ट्रपति पूरे प्रोटोकॉल के साथ यात्रा करेंगे. बता दें कि वर्ष 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने पैतृक निवास कानपुर जाने के लिए रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस का प्रयोग किया था.
एक विरासत को देखने का मौका:
आज यह राष्ट्रपति सैलून सिर्फ रेल इतिहास ही नहीं बल्कि भारत की उस विरासत का प्रतीक है, जहां परंपरा व आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है. राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आम लोग इस सैलून को देख सकेंगे, उसकी बनावट, सुविधाओं व उन ऐतिहासिक यात्राओं की झलक पा सकते हैं, जो कभी राष्ट्र प्रमुखों की शान हुआ करती थीं.
