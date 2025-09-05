ETV Bharat / bharat

भारत में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मॉडल 'वाई' खरीदा - TESLA FIRST DELIVERY INDIA

देश की पहली टेस्ला कार की डिलीवरी महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक को की गई.

First delivery of Tesla car in India
भारत में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी (ANI)
Published : September 5, 2025

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक को शुक्रवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए लॉन्च हुए शोरूम से एक कार की मॉडल 'वाई' की पहली डिलीवरी मिली. सरनाइक ने इसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने के प्रति जागरुकता बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास बताया.

मंत्री ने अमेरिकी वाहन निर्माता द्वारा जुलाई में भारत में अपना पहला शोरूम शुरू करने के एक दिन बाद वाई मॉडल बुक किया था. उन्होंने कहा वह अपने पोते को यह कार उपहार में देने की योजना बना रहे हैं, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन के बारे में "जल्द जागरूकता" पैदा करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है.

परिवहन मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ परिवहन दृष्टिकोण के अनुरूप, अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा, "मैंने नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टेस्ला की डिलीवरी ली है. मैं चाहता हूँ कि बच्चे इन कारों को जल्दी देखें और टिकाऊ परिवहन के महत्व को समझें."

उन्होंने बताया कि राज्य ने अटल सेतु और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल छूट सहित कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है. भारत के पहले 'टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर' का उद्घाटन इसी साल 15 जुलाई को हुआ था.

उन्होंने कहा, "भले ही आज लागत थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही उदाहरण स्थापित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना." उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने सार्वजनिक परिवहन के लिए पहले ही लगभग 5,000 ई-बसें खरीद ली हैं, और राज्य भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं.

खास बात यह रही कि जिस समय प्रताप सरनाइक टेस्ला कार की डिलीवरी ले रहे थे, उस समय शोरूम में कई लोग भी अपने परिवार के साथ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए मौजूद थे. इस दौरान टेस्ला शोरूम में मौजूद लोगों ने गाड़ियों को लेकर खासा उत्साह दिखाया और कहा कि भारत में टेस्ला की एंट्री एक बड़ा बदलाव ला सकती है.

