ETV Bharat / bharat

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक को शुक्रवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए लॉन्च हुए शोरूम से एक कार की मॉडल 'वाई' की पहली डिलीवरी मिली. सरनाइक ने इसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने के प्रति जागरुकता बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास बताया.

मंत्री ने अमेरिकी वाहन निर्माता द्वारा जुलाई में भारत में अपना पहला शोरूम शुरू करने के एक दिन बाद वाई मॉडल बुक किया था. उन्होंने कहा वह अपने पोते को यह कार उपहार में देने की योजना बना रहे हैं, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन के बारे में "जल्द जागरूकता" पैदा करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है.

परिवहन मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ परिवहन दृष्टिकोण के अनुरूप, अगले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा, "मैंने नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टेस्ला की डिलीवरी ली है. मैं चाहता हूँ कि बच्चे इन कारों को जल्दी देखें और टिकाऊ परिवहन के महत्व को समझें."