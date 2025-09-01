ETV Bharat / bharat

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने 'आदि वाणी' का बीटा संस्करण लॉन्च किया.

AI translator Adi Vani
आदि वाणी. (/x.com/TribalAffairsIn/media)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 7:28 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 8:02 PM IST

संतू दास.

नई दिल्लीः केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने सोमवार को नई दिल्ली में 'आदि वाणी' का बीटा संस्करण लॉन्च किया. यह भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुवादक है, जो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए बनाया गया है. यह पहल न केवल जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाएगी, बल्कि उनकी भाषाओं और संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने में भी मदद करेगी, जिससे देश की भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलेगा.

बता दें कि भारत में 461 जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 81 संकटग्रस्त और 42 गंभीर रूप से खतरे में हैं. इनमें से कई भाषाएं दस्तावेजीकरण की कमी और पीढ़ियों के बीच हस्तांतरण में कमी के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं.

'आदि वाणी' क्या हैः

'आदि वाणी' इस चुनौती का सामना करने के लिए AI तकनीक का उपयोग करके जनजातीय भाषाओं के व्यवस्थित डिजिटाइजेशन, संरक्षण और पुनर्जनन को बढ़ावा देता है. यह अनुवाद उपकरण भविष्य में जनजातीय भाषाओं के लिए एक बड़े भाषा मॉडल की नींव रखेगा. यह परियोजना उन्नत AI तकनीकों को समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के साथ जोड़कर भारत भर में जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षित, प्रचारित और पुनर्जनन करने का लक्ष्य रखती है.

क्या कहा मंत्री नेः

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा, "आज हम आदि वाणी लॉन्च कर रहे हैं. यह भारत का पहला AI-संचालित अनुवाद मंच है, जो जनजातीय भाषाओं की पहचान को संरक्षित करेगा." उन्होंने आगे बताया कि बीटा लॉन्च में आदि वाणी संताली (ओडिशा), भिली (मध्य प्रदेश), मुंडारी (झारखंड) और गोंडी (छत्तीसगढ़) भाषाओं का समर्थन करता है. अगले चरण में कुई और गारो जैसी अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है.

गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगाः

जनजातीय कार्य मंत्रालय की निदेशक दीपाली मासिरकर ने कहा, "यह पहल लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करने में बहुत आगे जाएगी. हम जनजातीय भाषाओं की पहचान को सुरक्षित कर रहे हैं." वहीं, मंत्रालय के सचिव विभु नायर ने कहा, "आदि वाणी लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद करेगा. यह शुक्रवार तक गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा."

'आदि वाणी' के उद्देश्य:

  • हिंदी/अंग्रेजी और जनजातीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय में अनुवाद (लिखित और बोली दोनों)
  • छात्रों और शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए इंटरैक्टिव भाषा सीखने की सुविधा
  • लोककथाओं, ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का डिजिटल संरक्षण
  • डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा और जनजातीय समुदायों के लिए समावेशन में सरकारी पहलों का समर्थन

पहल की सराहनाः

छत्तीसगढ़ के सुगडू पोताई ने ETV भारत से बात करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस पहल की सराहना की और इसे जनजातीय भाषाओं की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. आदि वाणी के विकास में शामिल गोपेश कुमार भारती ने ETV भारत को बताया, "यह जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है. हमें लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा करनी चाहिए."

'आदि वाणी' के लाभ:

  • जनजातीय भाषाओं, उनके ज्ञान, मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेज और डिजिटाइज करेगी
  • यह अमूल्य संसाधनों को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के साथ-साथ दुनिया भर के शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए सुलभ बनाएगी
  • यह पहल जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक और नागरिक भागीदारी को सशक्त बनाएगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाएं उनकी मूल भाषाओं में लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचेंगी
  • यह सामाजिक-आर्थिक समावेशन को मजबूत करेगी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और अवसरों व संसाधनों तक समान पहुंच की संवैधानिक दृष्टि को बनाए रखेगी

भाषाई अंतर पाटेगीः

'आदि वाणी' न केवल भारत के भीतर भाषाई अंतर को पाटेगी, बल्कि लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण में AI-आधारित वैश्विक नेतृत्व के रूप में भारत को स्थापित करेगी. यह पहल जनजातीय समुदायों को उनकी भाषा और संस्कृति के माध्यम से सशक्त बनाकर समाज के हर वर्ग को जोड़ेगी, जिससे एक समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण होगा.

