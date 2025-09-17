ETV Bharat / bharat

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

सबसे बड़ा पंथ राष्ट्रवाद: राज्यपाल बर्मन ने अपने उद्बोधन में भारत के 'विजन 2047' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विकसित देश का मतलब मोटा बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि विकसित देश लोकतंत्र की शक्ति से जाहिर होता है. उन्होंने बताया कि कैसे 'राष्ट्र प्रथम' होना चाहिए. इसके लिए किसी धर्म या राजनीतिक दल के विचार से ऊपर का पंथ राष्ट्रवाद होना चाहिए. उन्होंने बताया कि लोकतंत्र हमें सीखने की भावना देता है और इस पर संवाद के लिए रास्ते खोलता है. भारतीय संविधान को लेकर तेलंगाना के राज्यपाल ने कहा कि इसकी पहली पंक्ति में लिखा गया है- 'वी द पीपल ऑफ इंडिया'- यह हमें राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाता है. हमें अच्छा बनने और अच्छा करने की सीख देता है. उन्होंने कहा कि युवाओं की जिम्मेदारी है कि राजनीति में स्वच्छ भारत अभियान को अमल में लाएं. कार्यक्रम में शिलांग की नेहू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर प्रभा शंकर शुक्ला और मिजोरम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिबाकर डेका और जयपुर के उप महापौर पुनीत कर्णावत मौजूद रहे.

जयपुर: तीन दिवसीय भारतीय युवा संसद का इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में बुधवार को समापन हुआ. इस मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव बर्मन मौजूद रहे. उन्होंने भारत के 'विजन 2047' और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को सबसे ऊपर बताया. कार्यक्रम के समापन में विजन 2047, राष्ट्रवाद और युवा पीढ़ी की लोकतांत्रिक भूमिका जैसे विषयों पर बात की गई.

तीन दिन, तीन राज्यपाल: कार्यक्रम के कन्वीनर आशुतोष जोशी ने बताया कि युवा संसद तीन दिन चली. इस दौरान तीन राज्यपालों की मौजूदगी रही. पहले दिन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, दूसरे दिन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता और तीसरे दिन जिष्णु देव बर्मन का संबोधन हुआ. अंतिम दिन बुधवार को तेलंगाना के राज्यपाल बर्मन ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को सीख दी कि वे सवाल पूछने की प्रवृत्ति के साथ-साथ जवाबदेह भी बने. कन्वीनर जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम में भारत के 'विजन 2047' के लिए सुशासन को जरूरी बताते हुए जवाबदेही के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की भी बात की गई. उन्होंने कहा कि इस दौरान औपचारिक संवाद से हटकर अतिथियों ने युवाओं के समक्ष अपनी बात रखी. युवाओं ने भी देश-दुनिया, लोकतंत्र और वर्तमान की समस्याओं से जुड़े दो हजार सवाल पूछे. जोशी ने बताया कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर गुप्ता ने मई-जून में यूथ पार्लियामेंट के लिए उन्हें आमंत्रित किया है. वहीं हैदराबाद में तेलंगाना के राज्यपाल की ओर से इस साल के आखिर तक कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की गई है.

विदेशी छात्रों ने भी की शिरकत: भारतीय युवा संसद के इस संस्करण में भारत के कई राज्यों के प्रतिभागी आए. इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल थे. साथ ही 13 देशों से आए छात्रों ने भी शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान देश की अलग-अलग भाषाओं में आयोजित संवाद आकर्षण का केंद्र रहा. मिजोरम से आई प्रतिभागी रैम ने बताया कि उन्हें इस यूथ पार्लियामेंट में आकर अच्छा लगा. यह तीन दिन तक चली. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को यहां आकर भारत का छोटा रूप नजर आया. अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभागी कैमडिर निशी ने युवा संसद में शिरकत करने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि जयपुर का घेवर और हवामहल घूमने का अवसर उनके लिए बेहद रोचक अनुभव का हिस्सा है.