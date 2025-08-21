मुंबई: मायानगरी मुंबई के मुलुंड में एक रिहायशी सोसाइटी में 10 फीट लंबा इंडियन रॉक पाइथन (अजगर) दिखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए. बाद में रेसक्विंक एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर (RAWW) ने अजगर को सुरक्षित बचाया और उसको जंगल में छोड़ दिया. घटना मंगलवार की है, जब भारी बारिश और जलभराव के बीच इंडियन रॉक पाइथन भटक कर रिहायशी इलाके में आ गया.

एनजीओ RAWW को दोपहर में अपनी हेल्पलाइन पर एक संकटकालीन कॉल मिली जब निवासियों ने सोसाइटी परिसर के अंदर एक विशाल सांप को देखा, जिससे दहशत फैल गई. बचाव दल जोआकिम नायक और राहुल पांचाल को तुरंत ऑपरेशन के लिए घटनास्थल पर भेजा गया. बचाव के बाद, ठाणे (प्रादेशिक) वन विभाग की मुंबई रेंज के सहयोग से अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया.

RAWW के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि अजगर एक पेड़ पर चढ़ गया था और उसे देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे अजगर और भी तनाव में आ गया. शर्मा ने कहा, "सांप को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया और हमारी सहयोगी पशुचिकित्सक डॉ. प्रीति साठे ने उसका चिकित्सकीय मूल्यांकन किया और उसे स्वस्थ घोषित कर दिया गया."

उन्होंने कहा कि शायद भारी बारिश के कारण अजगर भटक कर आ गया था और अपने आवास तक वापस जाने का रास्ता ढूंढ़ते-ढूंढ़ते थक गया था. चूंकि बचाव स्थल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) की परिधि से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर था, इसलिए हमने हस्तक्षेप करने का फैसला किया."

उन्होंने बताया कि सांप को अपने आप जाने देना संभव नहीं था क्योंकि वह आवासीय परिसर में फंसा हुआ था और चारों ओर से घिरा हुआ था. यह हस्तक्षेप वन विभाग की अनुमति से किया गया था. शर्मा ने आगे कहा, "मुंबई के उपनगरों में, जो एसजीएनपी या आरे के मुख्य क्षेत्रों के साथ लगते हैं, सुरक्षित मार्ग हमेशा संभव नहीं होता. पशु और मानव दोनों के हित में हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है. इस मामले में, अजगर रास्ता भटकने के कारण पहले से ही भ्रमित था और उसे वापस लौटने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा."

इंडियन रॉक पाइथन की विशेषताएं

इंडियन रॉक पाइथन को भारतीय अजगर या काली पूंछ वाला अजगर कहा जाता है. भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला यह एक विशालकाय और गैर-विषैला सांप है. यह अजगर अपने शिकार को अपने लंबे शरीर में लपेट लेता है और धीरे-धीरे निगल जाता है. इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस (Python molurus) है. इसकी लंबाई 10 से 16.5 फीट तक हो सकती है. इसके शरीर पर गहरे भूरे या काले रंग की धारी और चिह्न होते हैं. भारतीय अजगर झील, नदी, दलदल और गीले जंगल में रहना पसंद करते हैं.

