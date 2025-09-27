दो नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे, इस रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस बंद करने की तैयारी
तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिटी को और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे दो नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने जा रहा है.
Published : September 27, 2025 at 1:48 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने दो नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है. नई प्रीमियम ट्रेनों में एक हैदराबाद और पुणे के बीच और दूसरी सिकंदराबाद-नांदेड़ रूट पर चलेगी. रेलवे के इस फैसले से तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क में वृद्धि होगी. साथ ही हैदराबाद और पुणे के बीच नियमित सफर करने वाले यात्रियों को उन्नत सुविधा मिलेगा. इन नई रेल सेवाओं से यात्रा का समय दो से तीन घंटे कम होने की उम्मीद है.
इन शुरू होने के बाद हैदराबाद से महाराष्ट्र के लिए तीन वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी. वर्तमान में हैदराबाद-नागपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है. इन दो रूट्स को जोड़ने का उद्देश्य तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को और मजबूत करना और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन दो नई प्रीमियम ट्रेनों के शुरू होने के बाद, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) सात वंदे भारत सेवाओं का संचालन करेगा, जिससे यह उन जोन में शामिल हो जाएगा जहां इन स्वदेशी सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की संख्या सबसे ज्यादा है. इस बीच, सिकंदराबाद-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस भी एक महीने के भीतर शुरू होने वाली है, जो शहर से लंबी दूरी का एक अतिरिक्त रेल विकल्प प्रदान करेगी."
सिकंदराबाद-पुणे शताब्दी एक्सप्रेस हो सकती है बंद
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे सिकंदराबाद-पुणे शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत एक्सप्रेस से बदलने पर विचार कर रही है. यानी सिकंदराबाद-पुणे शताब्दी एक्सप्रेस संचालन से बाहर हो जाएगी. वर्तमान में शताब्दी एक्सप्रेस लगभग साढ़े आठ घंटे में यात्रा पूरी करती है, जो सप्ताह में छह दिन (मंगलवार को छोड़कर) सीमित स्टॉप के साथ चलती है और इसमें दो एसी एक्जीक्यूटिव श्रेणी के डिब्बे, नौ एसी चेयर कार और दो ईओजी डिब्बे हैं.
हैदराबाद से तीन अन्य वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. इनमें सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद-तिरुपति और काचीगुड़ा-यशवंतपुर (बेंगलुरु) वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. इन रूटों पर मौजूदा वंदे भारत ट्रेनें फुल बुकिंग के साथ चल रही हैं. इस सफलता को देखते हुए रेलवे ने सिकंदराबाद से दो और वंदे भारत ट्रेनों के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं, ताकि यात्रियों की तेज रेल विकल्प की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.
