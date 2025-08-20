नई दिल्ली: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है. देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इन सोदों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवेरोज लगभग हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. ट्रेन का सफर आरामदायक होने के साथ-साथ सुरक्षित माना जाता है.

इतना ही ट्रेन से सफर करना आम आदमी के बजट के हिसाब से भी किफायती भी होता है. यही वजह है कि देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए लोग रेलवे से सफर करते हैं. ऐसे में कई बार यात्री बिना सोचे-समझे कोई भी सामान पैक कर लेते हैं. हालांकि, ऐसे यात्रियों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. चूंकि अब ट्रेन से ज्यादा सामान ले जाना मुश्किल होगा.

रेलवे ने लगेज नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है. इसके लिए रेलवे लगेज का वजन करने के लिए मशीनें लगाएगा. बता दें कि भारतीय रेलवे ने पहले से ही अलग-अलग कोच के लिए सामान की लिमिट सेट कर रखी है.

ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री?

अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं तो आप 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. इसी तरह एसी सेकेंड क्लास में यह लिमिट 50 किलो है. थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्री 40 किलो तक सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. जनरल क्लास के लिए यह सीमा 35 किलो है. वहीं, अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलता है, तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है.

इतना ही नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ट्रेन में ले जाना सख्त मना है. अगर कोई यात्री ऐसे प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल की सजा भी हो सकती है. रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत इन चीजों को ले जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना, तीन साल तक की जेल या दोनों का प्रावधान है.

ट्रेन में किन चीजों के ले जाना मना है?

ट्रेन में सूखा नारियाल ले जाना मना है, क्योंकि इसका खोल ज्वलनशील होता है और इससे आग लगने का खतरा रहता है. इसके अलावा यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते , क्योंकि ट्रेन चलते वरक्त इसके हिलने-डुलने से लीकेज का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आग लग सकती है.

पटाखे और बारूद जैसे चीजों भी ट्रेन में ले जाना मना है. ये वस्तुएं बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं. साथ ही तेजाब, केमिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनर या अन्य खतरनाक केमिकल ट्रेन में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये स्किन को जला सकते हैं या किसी का दम भी घोंट सकते हैं.

इसके अलावा माचिस की तीली और स्टोव भी ट्रेन में ले जाना मना है. इन दोनों से आग लगने का खतरा रहता है. साथ ही यात्री खराब खाना, चमड़ा, सूखी घास या कोई भी बदबूदार चीज ट्रेन में नहीं ले जा सकते क्योंकि इनसे अन्य यात्रियों रो परेशानी हो सकती है.

