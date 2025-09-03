ETV Bharat / bharat

TTE के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू, रेलवे ने क्यों उठाया यह कदम, जानें - INDIAN RAILWAYS

TTE के लिए डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम से ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना टिकट वालों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी.

Indian Railways introduces digital attendance system for TTE to enhance work efficiency
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 5:37 PM IST

4 Min Read

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: ट्रेनों के साथ-साथ फील्ड में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों की रीयल टाइम निगरानी रखने और सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए, भारतीय रेलवे ने शुरुआत में कुछ जोनों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम (digital attendance system) शुरू किया है. जल्द ही कुछ और जोनों में इसे शुरू करने की योजना है.

इस सिस्टम से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना टिकट वालों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यात्रा के दौरान ट्रेन में टीटीई (Travelling Ticket Examiner) मौजूद रहेंगे और टिकटों की उचित जांच करेंगे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, "यह प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यात्रियों की मदद करेगी और रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ाएगी. अगर कोई टीटीई ट्रेन के किसी कोच में जाता है, तो बिना टिकट वाले लोग हमेशा बोगी से दूर चले जाते हैं, जिससे कंफर्म सीट वाले यात्रियों को राहत मिलती है."

इस नए सिस्टम से टिकट की जांच करने वाले कर्मचारियों के कार्य समय और उपलब्धता की आसानी से निगरानी की जा सकेगी. मंत्रालय ने कहा कि टीटीई के लिए बायोमेट्रिक साइन-ऑन और साइन-ऑफ प्रणाली, रेलवे परिचालन के आधुनिकीकरण और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उपस्थिति रिकॉर्ड सटीक और सत्यापन योग्य हों.

अधिकारियों ने बताया, "यह कार्य घंटों, लॉबी संचालन की प्रभावी निगरानी प्रदान करता है तथा सुव्यवस्थित स्टाफ तैनाती के लिए हैंड हेल्ड टर्मिनलों (एचएचटी) और ड्यूटी रोस्टर के साथ एकीकृत है."

पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहली डिजिटल टीटीई लॉबी चालू हो गई है. यह उन्नत प्रणाली उत्तर रेलवे के एक मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल, मध्य रेलवे के सीएसएमटी, पुणे और सोलापुर, पूर्व रेलवे के मालदा मंडल, दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूर मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, दक्षिण रेलवे के मदुरै, पालघाट, त्रिची और पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा लॉबी में सफलतापूर्वक लागू की गई है. उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने भी विभिन्न मंडलों में चरणबद्ध तरीके से इस नई प्रणाली को लागू किया है. हालांकि, रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर रेलवे का जम्मू मंडल बहुत जल्द इस प्रणाली को लागू करने वाला है.

बायोमेट्रिक सत्यापन
नई प्रणाली बायोमेट्रिक सत्यापन को टिकट परीक्षक लॉबी प्रणाली के साथ एकीकृत करती है, जिससे कर्मचारी आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित कर सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह एक छेड़छाड़-रहित और पारदर्शी उपस्थिति प्रक्रिया सुनिश्चित करती है जो रीयल टाइम में कार्य समय और ड्यूटी की स्थिति को सटीक रूप से दर्ज करती है.

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य कार्यालय अधीक्षक मनोज कुमार मंचन ने ईटीवी भारत को बताया, "यह नई प्रणाली कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाएगी क्योंकि वे प्रस्थान स्टेशन और फिर समाप्ति स्टेशन पर बायोमैट्रिक पंच करेंगे, इसलिए उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए पूरी यात्रा के दौरान ट्रेनों में रहना होगा. उस स्थिति में, टीटीई अपने कर्तव्य से बच नहीं पाएंगे, जो स्पष्ट रूप से यात्रियों की मदद करेगा."

रेलवे का राजस्व बढ़ेगा
भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि, "इस कदम से टीटीई स्टाफ की समय की पाबंदी बनाए रखने में मदद मिलेगी. अगर कर्मचारी समय पर स्टेशन पर पहुंचें और टिकटों की उचित जांच करें, तो इससे बिना टिकट वाले व्यक्तियों के चालान के माध्यम से रेलवे का राजस्व बढ़ेगा."

