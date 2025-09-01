हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को खुशखबरी दी है. हाई-स्पीड और आधुनिक सुविधाओं वाली वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण रूट्स पर इन ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है. इससे यात्रियों को ज्यादा सीटें उपलब्ध होंगी और वेटिंग टिकट की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी.

रेलवे की नई योजना

रेलवे बोर्ड ने जुलाई 2025 तक वंदे भारत ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी और लोकप्रियता का अध्ययन किया. रिपोर्ट में साफ हुआ कि इन ट्रेनों की मांग हर दिन बढ़ रही है और ज्यादातर रूट्स पर सीटें फुल रहती हैं. फिलहाल वंदे भारत ट्रेनें 8 और 16 कोच के साथ चलाई जा रही हैं. लेकिन अब रेलवे ने तीन ट्रेनों को 16 से 20 कोच और चार ट्रेनों को 8 से 16 कोच करने का निर्णय लिया है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा. साथ ही, पुराने 8 और 16 कोच वाले रैक्स का इस्तेमाल अन्य नए रूट्स पर वंदे भारत सेवाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा. यानी आने वाले समय में देश के और हिस्सों तक यह हाई-स्पीड ट्रेन पहुंचेगी.

किन रूट्स पर बढ़ेंगे कोच?

रेलवे ने सात प्रमुख ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला लिया है:

मंगलुरु सेंट्रल–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल (20631/32): 16 से 20 कोच

सिकंदराबाद–तिरुपति (20701/02): 16 से 20 कोच

चेन्नई एग्मोर–तिरुनेलवेली (20665/66): 16 से 20 कोच

मदुरै–बेंगलुरु कैंट (20671/72): 8 से 16 कोच

देवघर–वाराणसी (22499/00): 8 से 16 कोच

हावड़ा–राउरकेला (20871/72): 8 से 16 कोच

इंदौर–नागपुर (20911/12): 8 से 16 कोच

यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?

इस फैसले से यात्रियों को कई तरह के लाभ होंगे.

अधिक सीटें उपलब्ध होंगी, जिससे टिकट आसानी से मिल सकेगा.

वेटिंग टिकट की समस्या काफी हद तक खत्म होगी.

भीड़ कम होने से सफर और आरामदायक होगा.

पुराने कोचों का इस्तेमाल करके नए रूट्स पर भी वंदे भारत सेवाएं शुरू की जाएंगी.

भविष्य की तैयारी

रेलवे का कहना है कि वंदे भारत ट्रेनों की सफलता भविष्य के हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है. देशभर के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देने के उद्देश्य से रेलवे लगातार सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.

