Dual Detection System: रेलवे की नई तकनीक से समय पर गंतव्य तक पहुंचेगी ट्रेन

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे डुअल डिटेक्शन सिस्टम स्थापित कर रहा है, जो ट्रैक की निगरानी के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करेगी और ट्रैक की स्थिति के लिए ऑटो-रीसेटिंग सुविधा प्रदान करेगी. इसका मकसद रेलवे सुरक्षा और ट्रेनों की परिचालन विश्वसनीयता बढ़ाना है. इससे डाउनटाइम और मैनुअल हस्तक्षेप भी कम होगा. यह नई प्रणाली ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में मदद करती है ताकि वे सही समय पर निर्धारित गंतव्य तक पहुंच सकें.

डुअल डिटेक्शन सिस्टम के लाभों के बारे में बात करते हुए, इंडियन रेलवे S&T मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रणाली रेलवे को ट्रेन की समयबद्धता बनाए रखने और ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है."

उन्होंने आगे बताया, "डुअल डिटेक्शन सिस्टम में ऑटोमैटिक रीसेटिंग की सुविधा है. अगर एक एक्सल काउंटर खराब हो जाता है, तो दूसरा सिस्टम तुरंत काम करता है, जिसके बाद ट्रेनें आसानी से सेक्शन से गुजर जाती हैं. दरअसल, आधुनिक तकनीक की वजह से, दूसरी ट्रेन के गुजरते समय यह सिस्टम अपने आप रीसेट हो जाता है. जब तीसरी ट्रेन सेक्शन से गुजरती है, तो यह सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देता है."

इस प्रणाली के बारे में बताते हुए IRSTMU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रणाली ब्लॉक सेक्शन या ट्रैक सर्किट पर लगाई जाती है, ये दोहरी प्रणालियां एक साथ काम करती हैं. अगर एक में खराबी आती है तो दूसरी काम करती रहती है, जिससे ट्रेन संचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है."