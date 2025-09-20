ETV Bharat / bharat

Dual Detection System: रेलवे की नई तकनीक से समय पर गंतव्य तक पहुंचेगी ट्रेन

रेलवे का नया डुअल डिटेक्शन सिस्टम सुरक्षा के साथ ट्रेनों को तय समय पर निर्धारित गंतव्यों तक पहुंचने में मदद करता है.

Indian Railways dual detection system enhances safety and helps trains to reach destinations on time
रेलवे की नई तकनीक से समय पर गंतव्य तक पहुंचेगी ट्रेन (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 3:47 PM IST

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे डुअल डिटेक्शन सिस्टम स्थापित कर रहा है, जो ट्रैक की निगरानी के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करेगी और ट्रैक की स्थिति के लिए ऑटो-रीसेटिंग सुविधा प्रदान करेगी. इसका मकसद रेलवे सुरक्षा और ट्रेनों की परिचालन विश्वसनीयता बढ़ाना है. इससे डाउनटाइम और मैनुअल हस्तक्षेप भी कम होगा. यह नई प्रणाली ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में मदद करती है ताकि वे सही समय पर निर्धारित गंतव्य तक पहुंच सकें.

डुअल डिटेक्शन सिस्टम के लाभों के बारे में बात करते हुए, इंडियन रेलवे S&T मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रणाली रेलवे को ट्रेन की समयबद्धता बनाए रखने और ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है."

उन्होंने आगे बताया, "डुअल डिटेक्शन सिस्टम में ऑटोमैटिक रीसेटिंग की सुविधा है. अगर एक एक्सल काउंटर खराब हो जाता है, तो दूसरा सिस्टम तुरंत काम करता है, जिसके बाद ट्रेनें आसानी से सेक्शन से गुजर जाती हैं. दरअसल, आधुनिक तकनीक की वजह से, दूसरी ट्रेन के गुजरते समय यह सिस्टम अपने आप रीसेट हो जाता है. जब तीसरी ट्रेन सेक्शन से गुजरती है, तो यह सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देता है."

इस प्रणाली के बारे में बताते हुए IRSTMU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रणाली ब्लॉक सेक्शन या ट्रैक सर्किट पर लगाई जाती है, ये दोहरी प्रणालियां एक साथ काम करती हैं. अगर एक में खराबी आती है तो दूसरी काम करती रहती है, जिससे ट्रेन संचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद मिलती है."

कुमार ने बताया, "पहले ऐसी स्थिति में सिर्फ एक एक्सल काउंटर होता था. अगर यह खराब हो जाता, तो सिग्नलिंग कर्मचारियों पर ट्रेन संचालन फिर से शुरू करने के लिए सिस्टम को जल्दी से ठीक करने का दबाव पड़ता, लेकिन दोहरी प्रणाली ने कर्मचारियों पर यह बोझ कम कर दिया है."

फिरोजाबाद-मक्खनपुर सेक्शन पर डुअल डिटेक्शन सिस्टम चालू
हाल ही में, फिरोजाबाद-मक्खनपुर सेक्शन के स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में डुअल डिटेक्शन सिस्टम चालू किया गया है. उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया, "इस नई प्रणाली के तहत, ट्रैक सेक्शन में फ्राउशर निर्मित मल्टी-सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर लगाए गए हैं, जो मौजूदा निर्मित मल्टी-सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटरों के समानांतर काम करेंगे. यह प्रणाली ट्रैक ऑक्यूपेंसी मॉनिटरिंग के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करेगी."

सिंह ने बताया कि फिरोजाबाद-मक्खनपुर सेक्शन पर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में स्थापित दोहरी जांच प्रणाली को सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ पिछले महीने चालू कर दिया गया था. उन्नत तकनीक रेलवे परिचालन में सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानक स्थापित करेगी. यह यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुचारू परिवहन के साथ सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देती है.

