चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: भारी बारिश और मिट्टी के कटाव की घटनाओं के बीच, रेलवे विशेष रूप से जलभराव की आशंका वाले सड़क के नीचे के पुलों (RUB) पर केंद्रित सुरक्षा समीक्षा कर रहा है. इसके साथ ही, सुरक्षा अवरोधों को सुदृढ़ करने, सिग्नलिंग प्रणालियों को उन्नत करने, मजबूत अलार्म तंत्र और आपातकालीन उपकरणों की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए, अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर चौबीसों घंटे निगरानी और लगातार निरीक्षण करने, और सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के दौरान रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

सुरक्षा उपायों के बारे में बताते हुए जम्मू डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उचित सिंघल ने ईटीवी भारत को बताया, "ट्रेन संचालन के दौरान किसी भी जोखिम से बचने के लिए कई बिंदुओं पर सुरक्षा समीक्षा की जा रही है. रेलवे ने पहले ही कई सुरक्षा उपाय किए हैं, जिसके बाद डिवीजन को पुलों और पटरियों में कुछ जगहों पर तकनीकी समस्याओं का पता चला है. रेलवे ने पहले ही कई संवेदनशील बिंदुओं की पहचान कर ली है और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन बिंदुओं का ध्यान रखा जा रहा है."

उन्होंने कहा, "रेलवे हमेशा यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनों के लिए भी सुरक्षित रेल परिचालन को प्राथमिकता देता है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, "सभी पुलों की समय-समय पर सुरक्षा समीक्षा की जाती है और नियमित रूप से की जाती है. रेलवे बरसात के मौसम में जल स्तर की निगरानी करता है और विशेष रूप से मानसून के दौरान अन्य निगरानी प्रणालियों को बढ़ाया जाता है."

रेलवे ने संवेदनशील परिचालन क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों पर रणनीतिक जोर दिया है, जिसमें ट्रेन शंटिंग परिचालन, पुलों और सुरंगों की संरचनात्मक अखंडता, सिग्नल दृश्यता और अलार्म सिस्टम, ट्रैक ब्लैंकेटिंग और बैलस्टिंग, और आपातकालीन उपकरण तत्परता शामिल हैं.

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की और जलभराव की आशंका वाले आरयूबी पर विशेष ध्यान दिया गया. साथ ही सुरक्षा अवरोधों को सुदृढ़ करने, सिग्नलिंग प्रणालियों को उन्नत करने और मजबूत अलार्म तंत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए, श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण स्थानों पर चौबीसों घंटे निगरानी और लगातार निरीक्षण करने, संवेदनशील स्थलों पर मरम्मत कार्यों को तत्काल पूरा करने, सटीक और अपडेट परिचालन रजिस्टर बनाए रखने, सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशों का सख्ती से पालन करने, समूह बैठकों सहित स्टाफ संवेदीकरण कार्यक्रमों को लागू करने और सुरक्षा श्रेणी के कर्मियों के लिए व्यक्तिगत परामर्श देने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षकों को क्षेत्र स्तर पर गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए.

पिछले कई दिनों से भारी बारिश और मिट्टी के कटाव के कारण रेल नेटवर्क पर लगभग 150 रेलगाड़ियां प्रभावित हुईं.

इस बीच, डीआरएम भुसावल ने एबीएसएस (अमृत ​​भारत स्टेशन योजना) के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के लिए नंदगांव रेलवे स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया. निरीक्षण में यात्री सुविधाओं, एसएम रूम, रिले रूम, सर्कुलेटिंग एरिया और गुडशेड का निरीक्षण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, सुविधा और समग्र स्टेशन अनुभव में सुधार लाना था.

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्टेशनों का विस्तृत निरीक्षण किया.

