कंफर्म ट्रेन टिकट की ट्रैवल डेट बदल सकेंगे यात्री, IRCTC लेकर आएगा नया सिस्टम, जानें कैसे करेगा काम?

नई दिल्ली: मान लीजिए आपने किसी निश्चित डेट के लिए ट्रेन टिकट बुक किया था, लेकिन बाद में किसी कारण वश ऐसे हालात बनते हैं कि आप उस तिथि पर यात्रा नहीं कर पाएं तो आपको पास केवल एक ही विकल्प बचता है और वह है टिकट कैंसिलेशन. टिकट कैंसिल करने बाद आप जिस नई डेट पर यात्रा करना चाहते हैं, उस तिथि पर एक नया टिकट बुक कर सकते हैं.

हालांकि, अब IRCTC एक नया नियम लेकर आया है. इसके तहत अब आप अपनी टिकट कैंसिल करने के बजाय आईआरसीटीसी से कन्फर्म ई-टिकट की यात्रा डेट बदलने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको आपको अपना मूल टिकट रद्द करना होगा और इच्छित तिथि पर एक नया टिकट बुक करना होगा.

ट्रेन टिकट कैंसिलेशन फीस, रिफंड नियम

IRCTC ट्रेनों के लिए बुक किए गए ई-टिकट को ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है और सिस्टम द्वारा आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार धनवापसी की जाएगी. गौरतलब है कि काटी गई राशि कैंसिलेशन के समय आपके टिकट की स्टेट्स पर आधारित होगी.

अगर कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो प्रति यात्री से एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये + जीएसटी और एसी चेयर कार के लिए180 रुपये + जीएसटी काटे जाएंगे.

ट्रेन टिकट कैंसिलेशन फीस

अगर कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क किराए का 25 प्रतिशत मिनिमम कैंसिलेशन फीस के अधीन है.

अगर कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से बारह (12) घंटे के भीतर और चार घंटे पहले तक ऑनलाइन रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क किराए का 50 प्रतिशत मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज और सभी एसी कैटेगरी के लिए लागू जीएसटी के अधीन है.

अगर टिकट ऑनलाइन रद्द नहीं किया जाता है, या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो कंफर्म आरक्षण वाले टिकटों पर किराया वापस नहीं किया जाएगा।. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अब तक के नियम ये हैं.