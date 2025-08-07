नई दिल्ली: भारतीय रेल तीन रूटों पर तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. नई वंदे भारत ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर, पुणे और नागपुर के अजनी तथा बेंगलुरु और बेलगावी के बीच चलेंगी. इन लाइनों पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने के बाद यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा.

बता दें, इंडियन रेलवे वर्तमान में देश भर में 147 वंदे भारत ट्रेनों का संचानल कर रहा है. तीन नई ट्रेनें शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी.

कटरा-अमृतसर वंदे भारत ट्रेन

कटरा-अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 26406), जम्मू-कश्मीर के कटरा से सुबह 6:40 बजे रवाना होगी और दोपहर 12:20 बजे पंजाब के अमृतसर पहुंचेगी. यह ट्रेन जम्मू, पठानकोट कैंट, जालंधर सिटी, व्यास आदि स्टेशनों पर रुकेगी. अमृतसर से यह सेमी-हाई स्पीड ट्रेन (ट्रेन संख्या 26405) शाम 4:25 बजे रवाना होगी और रात 10 बजे कटरा पहुंचेगी.

जम्मू रेल मंडल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे. जम्मू संभाग के वरिष्ठ संभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा, "वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी."

उन्होंने आगे कहा, "वंदे भारत ट्रेन संख्या 26406 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के लिए चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 26405 अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी."

पुणे-नागपुर वंदे भारत ट्रेन

नागपुर और पुणे के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 10 अगस्त को होगा. यह ट्रेन नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन से चलेगी और पुणे के हडपसर स्टेशन से वापस आएगी. यह ट्रेन 850 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा 12 घंटे से कम समय में तय करेगी. शुरुआत में इस ट्रेन में केवल सीटर कोच होंगे और सप्ताह में तीन बार चलेगी.

बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत ट्रेन

पीएम मोदी 10 अगस्त को विस्तारित बेलगावी-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन बेलगावी से सुबह 5:20 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:50 बजे तक बेंगलुरु पहुंचेगी. वापसी में, यह बेंगलुरु से दोपहर 2:20 बजे रवाना होगी और रात 10:40 बजे तक बेलगावी पहुंचेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी.

10 अगस्त को बेंगलुरु मेट्रो की यलो लाइन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु मेट्रो की यलो लाइन मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे. वह उस दिन बेंगलुरु के दौरा करेंगे. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने 3 अगस्त को बताया कि प्रधानमंत्री मेट्रो फेज-3 की आधारशिला भी रखेंगे. सूर्या ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यलो लाइन लगभग आठ लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी. इन परियोजनाओं से बेंगलुरु दक्षिण के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होगा.

