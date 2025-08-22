चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा उपयोग के रेलवे बुनियादी ढांचे में शून्य ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे रेल की पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल स्थापित करने जा रहा है.

ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, पायलट परियोजना ने पूर्व मध्य क्षेत्र में रेल यातायात को बाधित किए बिना रेल पटरियों के बीच सौर पैनल बिछाने के लिए एक स्वदेशी डिजाइन की स्थापना प्रक्रिया का उपयोग किया है.

ये पैनल न केवल टिकाऊ और कुशल हैं, बल्कि इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे रखरखाव और मौसमी अनुकूलन की सुविधा मिलती है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "भारतीय रेलवे नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण पर सरकार के फोकस के साथ तालमेल बिठाते हुए, अधिक टिकाऊ और हरित परिवहन प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए सौर ऊर्जा को तेजी से शामिल कर रहा है. उन्होंने कहा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) में विभिन्न तरीकों से इस पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कार्यशाला और सभी कार्यालय भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करना भी शामिल है.

रेलवे पटरियों पर लगाए गए सौर पैनल (@RailMinIndia)

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "बीएलडब्ल्यू ने अब कार्यशाला में रेलवे ट्रैक के ऊपर सौर पैनल लगाने का परीक्षण शुरू कर दिया है." बीएलडब्ल्यू ने सक्रिय रेलवे ट्रैक के बीच स्थापित भारत की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली चालू की है.

अधिकारी ने बताया कि वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित कर लिया है. इसमें 28 सौर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 15 किलोवाट पीक है. स्थापना की योजना बनाने से पहले चुनौतियों पर विधिवत विचार किया गया है.

कंपन: ट्रेन के गुजरने से कंपन पैदा होता है जिससे सौर पैनल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और उनकी कार्यक्षमता और जीवन काल कम हो सकता है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ट्रैक से कंपन से बचने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है.

कंक्रीट स्लीपरों के साथ फिक्सेशन: सौर पैनलों को एपॉक्सी एडहेसिव (रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और एक बेहद मज़बूत कठोर बंधन बनता है) का उपयोग करके स्थापित किया गया है, जिसमें मज़बूत धातु कंक्रीट बॉन्डिंग विशेषता है. पैनलों को ट्रैक पर फिक्स करने के लिए किसी क्लैंप का उपयोग नहीं किया गया है.

धूल और मलबा: बेहतर कार्य को बनाए रखने के लिए पैनल की बार-बार सफाई की आवश्यकता हो सकती है.

सुरक्षा: सौर ऊर्जा संयंत्रों की चोरी और तोड़फोड़ चिंता का विषय है, खासकर सीमित सुरक्षा वाले क्षेत्रों में. पैनलों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

रखरखाव के लिए आसान उपयोग: चलती रेल पटरियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है. ट्रैक पर सौर पैनल लगाने की मुख्य चुनौती उपरोक्त बाधाओं पर विचार करना है. ट्रैक से आसानी से हटाने के लिए 4 एसएस एलन बोल्ट का उपयोग किया गया है.

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताएं : राज्यसभा के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष फरवरी तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सौर (रूफटॉप + भूमि) 553 मेगावाट, पवन 103 मेगावाट, और राउंड द क्लॉक + हाइब्रिड 100 मेगावाट है.

सौर ऊर्जा की सुरक्षा : 2030 तक, भारतीय रेलवे की ट्रैक्शन ऊर्जा आवश्यकता 10,000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है. रेल मंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में बताया था कि अब तक, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4,260 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता और 3,427 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली गई है.

ये भी पढ़ें- छठ और दिवाली पर बिहार जाना होगा आसान, रेलवे, एयरलाइंस और बसों ने किया बड़ा इंतजाम