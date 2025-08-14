नई दिल्लीः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था "भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया" यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो पटरियों की खनखनाहट व भाप के धुएं में दर्ज है.

गुलामी के दिनों में भारत की आत्मा पर बाहरी शासन के वार हो रहे थे. उस वक्त जान सस्ती और आजादी महंगी थी. ऐसे दौर में कुछ आजादी के मतवाले क्रांतिकारी रेल के डिब्बों में सफर करते हुए योजनाएं बनाते, संदेश पहुंचाते और देश के कोने-कोने में विद्रोह की चिंगारी फैलाते. स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में रेलवे स्टेशन आंदोलनकारियों के गुप्त अड्डे बने और ट्रेनें उनकी सहयात्री बनीं.

स्वाधीनता संग्राम के लिए दिल्ली एक केंद्रीय मंच थी. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश के विभिन्न प्रांतों से स्वतंत्रता सेनानी आते-जाते थे. यहीं बैठकों की रूपरेखाएं तय होती थीं. यही से संदेश चारों दिशाओं में फैलते. रेलगाड़ियां सिर्फ यातायात का साधन नहीं, बल्कि विचारों, पर्चों व घोषणाओं की चलती-फिरती धमनियां बन गई थीं.

महत्मा गांधी का ट्रेन से गहरा लगाव

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में रेल का सबसे अधिक व उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल किया. 12 अप्रैल 1915 की शाम महात्मा गांधी रेल से दिल्ली पहुंचे थे. वह वर्षों तक गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित अनेक राज्यों में रेल यात्राओं से जन-जागरण की मशाल जलाते रहे.

26 दिसंबर 1916 चारबाग (लखनऊ) पंडित जवाहरलाल नेहरू से गांधी की ऐतिहासिक पहली मुलाकात हुई थी. 10 अप्रैल 1919 को पलवल में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के बीच महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई. यह स्टेशन स्वयं इतिहास का साक्षी है. वर्ष 1919 के बाद के वर्षों में शिमला, लाहौर व अन्य मार्ग पर अनगिनत यात्राओं के जरिए हर यात्रा के साथ आंदोलन की रूपरेखा व जनाधार का विस्तार किया.

नेताजी के नाम हुई कालका मेल

जनवरी 1941 में ठंड की रात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर गोमो (अब नेता जी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन) स्टेशन पहुंचे और कालका मेल में सवार होकर दिल्ली पहुंचे यहां से फिर फ्रंटियर मेल में सवार होकर अंततः वे ब्रिटिश निगरानी से दूर निकल गए.

उनकी यह ऐतिहासिक यात्रा बाद में भारतीय रेल की सबसे पुरानी सेवाओं में शुमार हावड़ा–कालका मेल के नामकरण परिवर्तन की प्रेरणा बनी. जनवरी 2021 में इसे नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया. आज नेताजी एक्सप्रेस (12311/12312) हावड़ा–कालका के बीच लगभग 1,710 किमी का सफर तय करती है. बर्धमान, आसनसोल, धनबाद, गोमो, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़ जैसे अहम स्टेशनों से यह ट्रेन गुजरते हुए इतिहास को बयां करती है.



काकोरी की धमक व स्टेशनों पर जन-उभार

रेलवे स्टेशनों ने न सिर्फ यात्रियों को जोड़ा, बल्कि क्रांतिकारियों की रणनीतियों को भी दिशा दी. 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने ट्रेन से जा रहे ब्रिटिश खजाने पर धावा बोला. यह घटना अंग्रेजी सत्ता की जड़ों पर वैचारिक व मनोवैज्ञानिक प्रहार बन गई. 14 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के पांचवें दिन देश के कई स्टेशनों पर हजारों क्रांतिकारी उमड़े, अपने साथियों की रिहाई की मांग को रेल के नेटवर्क के जरिये दूर-दूर तक प्रतिध्वनित किया. वर्ष 1941 में चौधरी बदन सिंह की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध को और मुखर किया था.



ट्रेनों व स्टेशनों के नाम के साथ अमर सेनानी

स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का सम्मान केवल पुस्तक पन्नों या भाषणों तक सीमित नहीं रहा है. भारतीय रेल ने ट्रेनों व स्टेशनों के नामों में भी उन्हें अमर किया है.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन (गोमो स्टेशन) को नेताजी की गुप्त यात्रा का स्मारक है.

सुनाम उधम सिंह वाला स्टेशन शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली से जुड़ी पहचान है.

खटकड़ कलां स्टेशन शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव से जुड़ी स्मृति है.

पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के काकोरी स्टेशन की स्मृतियों से अंकित है.

वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) स्टेशन वीरांगना की शौर्यगाथा को हर आगमन-प्रस्थान में स्मरण है.

शहीद खुदीराम बोस, बाबू धाम मोतिहारी, साबरमती, नवसारी समेत 75 स्टेशनों को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कर विशेष पहचान दी गई.

ट्रेनों के नाम आज भी इतिहास को बयां करते हैं

स्टेशनों के साथ भारतीय रेलवे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नाम पर ट्रेनों का नाम रखा हुआ है. विशेषकर

आजाद हिंद एक्सप्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को समर्पित है.

महामना एक्सप्रेस मदन मोहन मालवीय की शिक्षा-सेवा और राष्ट्रनिर्माण के सम्मान में है.

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस 1857 के प्रथम संग्राम की स्मृति है.

लोकनायक एक्सप्रेस जयप्रकाश नारायण के लोक-आंदोलन की स्मृति में है.

स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को स्वतंत्रता सेनानियों के याद ये नाम रखा गया है.

जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, चम्पारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस टनाओं-स्थलों की त्रासदी व प्रेरणा को संजोए हुए है.

हुतात्मा एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, लोकशक्ति एक्सप्रेस, नवजीवन एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, संकल्प फास्ट पैसेंजर समेत करीब 75 ट्रेनों के नाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों व घटनाओं पर रखे गए हैं.

ट्रेनों के ये नाम हर सफर में यात्री को याद दिलाते हैं कि आज की सहज यात्रा किसी और के बलिदान से संभव हुई है.

ट्रेनों के इंजन वीरांगनाओं व वीरों के नाम

स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी वीरों के सम्मान का दायरा ट्रेनों और प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर इंजन तक पहुंच गया है. वर्ष 2020 से उत्तर रेलवे ने लोकोमोटिव को स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं के नाम पर समर्पित करने की पहल शुरू की.

उत्तर रेलवे के तीन प्रमुख लोको शेड- तुगलकाबाद (दिल्ली), आलमबाग डीजल शेड (लखनऊ) और लुधियाना डीजल शेड में करीब 40 लोकोमोटिव ऐसे हैं जिनके नाम बलिदानियों की स्मृति में रखे गए हैं.

तुगलकाबाद शेड में वीरांगनाएं - रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, रानी चेन्नम्मा, उदय देवी, रानी अहिल्याबाई, रानी वेलू नचियार, मैडम कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, हंसा मेहता, प्रीतिलता वाडेदार, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, डॉ. एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, बेगम हज़रत महल, दुर्गाबाई देशमुख, कल्पना दत्ता के नाम पर लोकोमोटिव के नाम रखे गए हैं.

विभाजन की पीड़ा में रेल की सेवा

14 अगस्त वर्ष 1947 का विभाजन—भारत के इतिहास का सबसे पीड़ाजनक अध्याय रहा. इस दौरान भी रेलगाड़ियां सिर्फ यात्री वाहन नहीं रहीं. रेलगाड़ियां राहत और पुनर्वास की जीवनरेखा बन गईं. विस्थापित परिवार, रोते-बिलखते बच्चे, बिखरे सामान, अनिश्चित भविष्य इन सबको अपने भीतर समेटकर रेलगाड़ियां सीमाओं के पार उम्मीद पहुंचाती रहीं. देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विभाजन विभीषिका लगाई गई है. जहां पर तस्वीरों के माध्यम से विस्थापन और नरसंहार का असहनीय दर्द को दिखाया गया है.

भारतीय रेलवे ने स्मारक बनाए, नाम बदल दिए लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि उसने एक जीवित स्मृति-संस्कृति को जन्म दिया जिस तक हर दिन लाखों लोग पहुंचते हैं. नामकरण तो एक प्रतीक है, असली लक्ष्य है कि हर यात्री अतीत की सीख ले.

ये भी पढ़ें- Independence Day: हर भारतीय के गर्व की डोर: जानिए कहां से आती है वो रस्सी जो थामती है तिरंगा

ये भी पढ़ें- दिल्ली नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, देशभक्ति गीतों पर थिरके कदम