ETV Bharat / bharat

भीड़ से मिलेगी निजात: UTS ऐप टिकटिंग को बढ़ावा देने रेलवे के कर्मचारियों ने QR कोड वाली जैकेट पहनी

रेलवे ने यूटीएस ऐप टिकटिंग को बढ़ावा देने, दशहरा और दिवाली पर भीड़ को कम करने के लिए क्यूआर-कोड जैकेट पहने कर्मचारी तैनात किए हैं.

A passenger scans a QR code on his jacket to get a UTS ticket.
जैकेट में बने क्यूआर कोड को स्कैन कर यूटीएस टिकट लेता यात्री (@Srdcmgtl)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 4:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा और अनारक्षित टिकटों की सुविधाजनक खरीद सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने आगामी त्यौहारी सीजन में भीड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर स्टेशन क्षेत्रों में यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकटों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड स्टिकर के साथ रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट पेश किए हैं.

नई पहल के बारे में जानकारी देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने कहा, “रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट खरीदे गए हैं, जिनके पीछे क्यूआर कोड स्टिकर मुद्रित हैं, जिन्हें यूटीएस ऐप या रेल वन ऐप के माध्यम से स्कैन करके अनारक्षित टिकट खरीदे जा सकते हैं."

उन्होंने कहा, "ये जैकेट उन लोगों द्वारा पहने जाएंगे जिन्हें स्टेशन परिसर, प्रवेश या निकास द्वार और टिकट काउंटरों के बाहर जैसे अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में यूटीएस मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए तैनात किया गया है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि महाकुंभ मेले के दौरान एनसीआर रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली की शुरुआत की थी, जो भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ यात्रियों को परेशानी मुक्त टिकट प्रणाली प्रदान करने में एक बड़ी सफलता थी.

त्रिपाठी ने आगे कहा, "भारी सफलता को देखते हुए, अन्य रेलवे ज़ोन भी त्योहारों के दौरान जैकेटों पर क्यूआर कोड लागू कर रहे हैं. एनसीआर भी ज़रूरत पड़ने पर ऐसे क्यूआर कोड युक्त जैकेट का इस्तेमाल करता है."

यात्री जैकेट के पीछे दिए गए क्यूआर कोड को यूटीएस या रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी उन्हें एप्लीकेशन के उपयोग और यूटीएस ऐप के माध्यम से टिकट खरीदने के लाभों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे टिकट काउंटरों पर कतारें कम करने में मदद मिलेगी और कैशलेस, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा.

रेलवे ने रेल उपयोगकर्ताओं से त्यौहारी सीजन के दौरान कतारों से बचने के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने का आग्रह किया है.

अपनी शुरुआत से ही इस ऐप को रेल उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और ऐप का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय रेलवे में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के एक बड़े वर्ग को मदद मिल रही है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने हाल ही में बताया कि इस प्रणाली से यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारों से बड़ी राहत मिलती है और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटरों पर ऑनलाइन डिजिटल भुगतान लागू किया गया है.

अगस्त माह तक उत्तर पश्चिम रेलवे के 117 स्टेशनों पर 192 एटीवीएम के माध्यम से डिजिटल अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराए गए. मध्य रेलवे ने यात्रियों से अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए यूटीएस ऐप के माध्यम से अपने अनारक्षित टिकट बुक करने का भी आग्रह किया है.

मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. स्वप्निल नीला ने कहा, "अनारक्षित कोचों के टिकट सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए लागू सामान्य शुल्क के साथ यूटीएस के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं."

सामान्य टिकटों की खरीद के लिए शुरू में लगाए गए दूरी संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी गई है और रेल उपयोगकर्ता अब स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक से 5 मीटर दूर किसी भी स्थान से टिकट खरीद सकते हैं.

सरल शब्दों में कहें तो, यात्री अपने घर से ही टिकट (यात्रा/प्लेटफॉर्म टिकट दोनों) बुक कर सकते हैं और अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए बिना ट्रेन में चढ़ सकते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जो यात्री पहले से ही स्टेशन के परिसर क्षेत्र में हैं, वे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टिकट खरीद सकते हैं.

यूटीएस ऐप यात्रियों को बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने की परेशानी के बिना अपनी सुविधानुसार अपने मोबाइल के माध्यम से अनारक्षित यात्रा टिकट, प्लेटफार्म और सीजन टिकट खरीदने में सक्षम बनाता है.

रेलवे के अनुसार, यात्री विभिन्न डिजिटल माध्यमों जैसे आर-वॉलेट, पेटीएम, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, जो कागज रहित माध्यम है.

ये भी पढ़ें- रेलवे ने की दो नई अमृत भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा, जानें रूट और समय-सारणी

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAY RETRO REFLECTIVE JACKETSQR CODESUTS APPINDIAN RAILWAYUTS TICKET PURCHASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.