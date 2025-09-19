ETV Bharat / bharat

भीड़ से मिलेगी निजात: UTS ऐप टिकटिंग को बढ़ावा देने रेलवे के कर्मचारियों ने QR कोड वाली जैकेट पहनी

जैकेट में बने क्यूआर कोड को स्कैन कर यूटीएस टिकट लेता यात्री ( @Srdcmgtl )

नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा और अनारक्षित टिकटों की सुविधाजनक खरीद सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने आगामी त्यौहारी सीजन में भीड़ बढ़ने की संभावना के मद्देनजर स्टेशन क्षेत्रों में यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकटों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड स्टिकर के साथ रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट पेश किए हैं.

नई पहल के बारे में जानकारी देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने कहा, “रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट खरीदे गए हैं, जिनके पीछे क्यूआर कोड स्टिकर मुद्रित हैं, जिन्हें यूटीएस ऐप या रेल वन ऐप के माध्यम से स्कैन करके अनारक्षित टिकट खरीदे जा सकते हैं."

उन्होंने कहा, "ये जैकेट उन लोगों द्वारा पहने जाएंगे जिन्हें स्टेशन परिसर, प्रवेश या निकास द्वार और टिकट काउंटरों के बाहर जैसे अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में यूटीएस मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए तैनात किया गया है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि महाकुंभ मेले के दौरान एनसीआर रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली की शुरुआत की थी, जो भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ यात्रियों को परेशानी मुक्त टिकट प्रणाली प्रदान करने में एक बड़ी सफलता थी.

त्रिपाठी ने आगे कहा, "भारी सफलता को देखते हुए, अन्य रेलवे ज़ोन भी त्योहारों के दौरान जैकेटों पर क्यूआर कोड लागू कर रहे हैं. एनसीआर भी ज़रूरत पड़ने पर ऐसे क्यूआर कोड युक्त जैकेट का इस्तेमाल करता है."

यात्री जैकेट के पीछे दिए गए क्यूआर कोड को यूटीएस या रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन कर सकते हैं.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी उन्हें एप्लीकेशन के उपयोग और यूटीएस ऐप के माध्यम से टिकट खरीदने के लाभों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, जिससे टिकट काउंटरों पर कतारें कम करने में मदद मिलेगी और कैशलेस, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा.

रेलवे ने रेल उपयोगकर्ताओं से त्यौहारी सीजन के दौरान कतारों से बचने के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने का आग्रह किया है.

अपनी शुरुआत से ही इस ऐप को रेल उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और ऐप का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय रेलवे में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के एक बड़े वर्ग को मदद मिल रही है.