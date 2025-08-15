ETV Bharat / bharat

भारतीय डाक का इतिहास (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 7:37 AM IST

देहरादून: देश की स्वतंत्रता के 78 साल पूरे होने में भारतीय डाक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद भारतीय डाक सेवाओं का किस तरह का इतिहास रहा? कब-कब क्या कुछ रिफॉर्म आए हैं, आईए जानते हैं.

डाक सेवाओं का इतिहास: भारतीय डाक सेवा उत्तराखंड रीजन के डायरेक्टर अनुसूया प्रसाद चमोला बताते हैं कि डाक सेवाओं का इतिहास मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है. प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के जमाने में कबूतर से संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता था. उन्होंने बताया भारत में ब्रिटिश काल में नियमित डाक प्रणाली की स्थापना हुई. 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया. इस तरह से भारत में पहली बार अंग्रेजों ने अक्टूबर 1854 में एक संगठित डाक सेवा प्रणाली की शुरुआत की थी. उस समय तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने इन सेवाओं को का केंद्रीकरण किया. अंग्रेजों ने डाक प्रणाली और उसके सामरिक और व्यापारिक हितों को देखते हुए पूरे देश में डाक सेवाओं का विस्तार किया.

ब्रिटिश काल में डाक सेवाओं के महत्वपूर्ण पड़ाव

  1. 1854 भारतीय डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ
  2. 1863 रेल डाक सेवा शुरू हुई .
  3. 1879 पोस्टकार्ड की शुरुआत हुई
  4. 1880 मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई
  5. 1911 पहली हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी भेजी गई

स्वतंत्र भारत में डाक सेवाएं: अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद जब देश 1947 में आजाद हुआ तो अंग्रेजों द्वारा कुछ मूलभूत सेवाएं जो देश में विकसित की गई थी स्वतंत्र भारत में भी उन्हें अडॉप्ट किया गया. इस तरह से अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत में भारतीय डाक सेवाओं ने समय के साथ-साथ अपने आप को रिफॉर्म किया. नई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाया.

स्वतंत्रता के बाद डाक सेवाओं में बदलाव

  1. 1972 में पिन कोड प्रणाली शुरू की गई .
  2. 1995 में भारतीय डाक जीवन बीमा शुरू की गई .
  3. 2001 में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा (EFT) की शुरुआत की गई.
  4. 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) लॉन्च किया गया

उत्तराखंड जैसे विषम भौगालिक प्रदेशों में डाक सेवाओं का महत्व: भारतीय डाक सेवाओं के डायरेक्टर (उत्तराखंड रीजन) अनुसूया प्रसाद चमोला का कहना है कि भारतीय डाक सेवा देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संचार और वित्तीय सेवाओं में से एक है.यह पूरे देश में 1.64 लाख से अधिक डाकघर के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान करती है. जिसमें से 90 फ़ीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं.

उत्तराखंड में डाक सेवाओं की अगर बात करें तो विषम भौगोलिक प्रस्तुति वाले राज्य में कनेक्टिविटी एक बड़ा विषय है.यहां डाक सेवाओं का अपना एक अलग महत्व है. उत्तराखंड डाक परिमंडल को उत्तर प्रदेश मंडल से अलग करके 12 जनवरी 2001 को गठित किया गया. सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड की दो सीमाएं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लगी हुई हैं. यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय डाक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. उत्तराखंड डाक परिमंडल में कुल 273737 डाकघर हैं. जिसमें से 13 प्रधान डाकघर, 8 मुख्य डाकघर, 374 उप डाकघर और 2342 शाखा डाकघर हैं. इन्हीं के माध्यम से पूरे प्रदेश में डाक सेवाओं को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है.

इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन में डाक सेवाओं की प्रासंगिकता: डिजिटाइजेशन और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में यह माना जाने लगा था कि भारतीय डाक सेवाओं का यह आखरी समय है. अब भारतीय डाक सेवाएं समाज में अपने महत्व को बरकरार नहीं रख पाएंगी, मगर भारतीय डाक सेवाओं ने अपने आप को रिफॉर्म किया. डिजिटल युग में डाक नेटवर्क ने कई बड़े बदलाव किया. भारतीय डाक जो कि कभी केवल चिट्ठी पत्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करती थी उसने आधुनिक डिजिटल युग में अपने आप को रिफॉर्म करते हुए अपने डिजिटल सेवा केंद्र बनाएं. भारतीय डाक सेवाओं ने भी डिजिटल भुगतान रियल टाइम ट्रैकिंग और ई-कॉमर्स डिलीवरी जैसी नई सेवाओं में अपने डाकघर को अपग्रेड किया.


भारतीय डाक विभाग की कुछ डिजिटल सेवाएं

  1. डिजिटल भुगतान - डाकघर अब यूपीआई और अन्य डिजिटल तरीकों से भी भुगतान स्वीकार करते हैं. जिसमें ग्राहकों को नकदी ले जाने और लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से छुटकारा मिला है.
  2. ई-कॉमर्स डिलीवरी - डाक विभाग सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है. जिससे ग्राहकों को प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों तरह के वितरण की सुविधा प्राप्त हो रही है.
  3. रियल टाइम ट्रैकिंग - भारतीय डाक विभाग आज अपने ग्राहकों को पोस्ट की गई वस्तुओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है. जिससे उन्हें डिलीवरी के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी मिलती है. ग्राहक संतुष्टि का भी यह एक बड़ा पहलू है

बदलते दौर में भारतीय डाक सेवाओं का भविष्य: डायरेक्टर पोस्टल सर्विस उत्तराखंड रीजन अनुसूया प्रसाद चमोला बताते हैं कि देश जिस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है भारतीय डाक सेवाएं भी लगातार अपने आप में रिफॉर्म कर रही हैं. उन्होंने बताया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक सेवाओं में आईटी 2.0 योजना की शुरुआत की है. विभाग को कई होरिजेंटल और वर्टिकल लक्ष्य भी दिए हैं. उन्होंने बताया होरिजेंटल लक्ष्य में टेक्नोलॉजी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अकाउंटेबिलिटी 4 महत्वपूर्ण बिंदु है. वहीं वर्टिकल लक्ष्य में घरेलू मेल में स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय मेल में डाक निर्यात केंद्र पार्सल व्यवसाय में स्पीड पोस्ट पार्सल इंडिया पोस्ट है.

POSB के तहत सुकन्या समृद्धि योजना और इंश्योरेंस इत्यादि के क्षेत्र में विभाग को मजबूत करना है. उन्होंने कहा आज जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी और आधुनिकरण के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है पोस्टल सर्विस भी केवल अब पत्र आवंटन तक नहीं बल्कि अन्य नवाचारों और नए तरह के सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इन सेवाओं में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत तकरीबन 12 योजनाएं जनता के घर तक पहुंचाई जा रही हैं. जिसकी मदद से देश के वित्तीय समावेश में भारतीय डाक सेवाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

