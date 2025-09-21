ETV Bharat / bharat

भारतीय नौसेना चार LPD युद्धपोतों के लिए जल्द जारी करेगी निविदा, अनुमानित लागत 80000 करोड़ रुपये

प्रतीकात्मक तस्वीर ( X/ Indian Navy )

September 21, 2025

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना जल्द ही लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (एलपीडी) के रूप में जाने जाने वाले चार बड़े आकार के युद्धपोतों के निर्माण के लिए निविदा जारी कर सकती है. इसका उद्देश्य नौसेना की उभयचर युद्ध क्षमताओं (amphibious warfare capabilities) का विस्तार करना है. भारतीय नौसेना युद्धपोतों से फिक्स्ड-विंग नौसैनिक ड्रोनों को संचालित करने की क्षमता भी प्राप्त करना चाहती है. साथ ही लंबे समय तक समुद्र से तट पर संचालन करने के लिए उन्हें कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में भी उपयोग करना चाहती है. रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "रक्षा मंत्रालय जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय नौसेना के प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपये होगी. यह परियोजना देश में सतही युद्धपोत बनाने की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी." यह अनुबंध जहाज बनाने वाली भारतीय कंपनियों को मिल सकता है, जिसमें एलएंडटी, मझगांव डॉकयार्ड्स, कोचीन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड सहित प्रमुख कंपनियों की भागीदारी होने की संभावना है.