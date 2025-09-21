ETV Bharat / bharat

भारतीय नौसेना चार LPD युद्धपोतों के लिए जल्द जारी करेगी निविदा, अनुमानित लागत 80000 करोड़ रुपये

भारतीय नौसेना के ये युद्धपोत वायु रक्षा प्रणालियों के साथ किसी भी हवाई खतरे से पूरी तरह रक्षा करने में सक्षम होंगे

Indian Navy to soon issued tender for four LPD warships to enhance amphibious warfare capabilities
प्रतीकात्मक तस्वीर (X/ Indian Navy)
By ANI

Published : September 21, 2025 at 9:14 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना जल्द ही लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (एलपीडी) के रूप में जाने जाने वाले चार बड़े आकार के युद्धपोतों के निर्माण के लिए निविदा जारी कर सकती है. इसका उद्देश्य नौसेना की उभयचर युद्ध क्षमताओं (amphibious warfare capabilities) का विस्तार करना है.

भारतीय नौसेना युद्धपोतों से फिक्स्ड-विंग नौसैनिक ड्रोनों को संचालित करने की क्षमता भी प्राप्त करना चाहती है. साथ ही लंबे समय तक समुद्र से तट पर संचालन करने के लिए उन्हें कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में भी उपयोग करना चाहती है.

रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "रक्षा मंत्रालय जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय नौसेना के प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपये होगी. यह परियोजना देश में सतही युद्धपोत बनाने की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी."

यह अनुबंध जहाज बनाने वाली भारतीय कंपनियों को मिल सकता है, जिसमें एलएंडटी, मझगांव डॉकयार्ड्स, कोचीन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड सहित प्रमुख कंपनियों की भागीदारी होने की संभावना है.

नौसेना कई वर्षों से अपनी जल-स्थलचर युद्ध क्षमता का विस्तार करने पर जोर दे रही है. नवांतिया (Navantia), नेवल ग्रुप और फिनकैंटियरी (Fincantieri) जैसे अंतरराष्ट्रीय जहाज निर्माता देश में निर्मित और पूर्णतः एकीकृत किए जाने वाले युद्धपोतों के लिए डिजाइन साझेदार हो सकते हैं.

भारतीय नौसेना ने 2021 में एलपीडी परियोजना के लिए 'सूचना के लिए अनुरोध' (Request for information) जारी किया था. नौसेना चाहती है कि ये युद्धपोत वायु रक्षा प्रणालियों के साथ किसी भी हवाई खतरे से पूरी तरह रक्षा करने में सक्षम हों. इसमें लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलों और ड्रोन सहित आक्रामक क्षमताएं भी होंगी.

नौसेना चाहती है कि इन युद्धपोतों में अपने दायरे से बाहर भी आकस्मिक अभियान चलाने की क्षमता हो, साथ ही संचालन क्षेत्र में बड़े आकार के सैन्य बलों को ले जाने और तैनात करने की क्षमता भी हो. इन उभयचर युद्धपोतों का उपयोग मानव सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए भी किया जा सकता है.

