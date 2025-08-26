विशाखापत्तनम: हिंद महासागर में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित बेस में मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी- मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि और हिमगिरि नौसेना में शामिल किए जाएंगे. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह युद्धपोत उदयगिरि और हिमगिरि के जलावतरण समारोह का नेतृत्व करेंगे.
उदयगिरि और हिमगिरि भारतीय नौसेना की नवीनतम अत्याधुनिक 'प्रोजेक्ट 17A' से आते हैं और इनका जलावतरण ऐसा पहला अवसर है जब दो अलग-अलग शिपयार्ड में निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ जलावतरण समारोह में शामिल किया जाएगा.
यह घटनाक्रम भारत के पूर्वी तट के बढ़ते समुद्री महत्व को रेखांकित करता है. भारतीय नौसेना ने सोमवार देर रात को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "दो अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं, जो समुद्र में भारत की ताकत को और मजबूत करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महत्वपूर्ण जलावतरण समारोह का नेतृत्व करेंगे."
उदयगिरि और हिमगिरि 'प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक)' श्रेणी के जहाज का नया वर्जन
उदयगिरि और हिमगिरि 'प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक)' श्रेणी के जहाज का नया वर्जन हैं और दोनों जहाजों में डिजाइन, स्टील्थ (रडार की पहुंच से बच निकलने में सक्षम), हथियार और सेंसर प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं. उदयगिरि, प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोत का दूसरा जहाज है और इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने किया है.
हिमगिरि, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित पहला P17A जहाज है. दोनों ही युद्धपोत पहले के डिजाइनों की तुलना में काफी अत्याधुनिक हैं. उदयगिरि को शुरुआत के बाद निर्मित होने वाला अपनी श्रेणी का सबसे तेज जहाज होने का गौरव भी प्राप्त है, जो भारतीय शिपयार्ड द्वारा अपनाई गई मॉड्यूलर निर्माण पद्धति का परिणाम है.
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक
75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ ये युद्धपोत भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को दिखाने का मौका है. इन दो जहाजों के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी.
उदयगिरि और हिमगिरि के जलावतरण से नौसेना की युद्ध तत्परता बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के संकल्प की पुष्टि होगी. रक्षा मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जलावतरण के बाद, ये दोनों फ्रिगेट पूर्वी बेड़े में शामिल हो जाएंगे, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की भारत की क्षमता मजबूत होगी.
