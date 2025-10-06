INS एंड्रोथ नौसेना में शामिल, भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत
देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS एंड्रोथ राष्ट्र को समर्पित किया.
Published : October 6, 2025 at 1:23 PM IST
विशाखापत्तनम: नौसेना रक्षा में भारत ने स्वदेशीकरण की यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाया है. भारतीय नौसेना ने दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS एंड्रोथ, आज विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड में राष्ट्र को समर्पित किया. पूर्वी नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने इस युद्धपोत को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया.
लक्षद्वीप के एक प्रायद्वीप के नाम पर रखा गया आईएनएस एंड्रोथ, इस श्रेणी का दूसरा पोत है. इससे पहले इसी साल की शुरुआत में आईएनएस अर्नाला को नौसेना में शामिल किया गया था. दोनों जलपोतों को पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम हैं.
इस जहाज का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा किया गया है. इस अत्याधुनिक पोत में वाटर जेट प्रोपल्शन वाला डीजल इंजन, एक आधुनिक सेंसर सूट और उन्नत हथियार प्रणालियां हैं, जो इसे समुद्री निगरानी और तटीय रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती हैं. इसके शामिल होने से भारत के नौसैनिक अभियानों को और मजबूती मिलेगी.
आईएनएस एंड्रोथ का नौसेना में शामिल होना नौसेना में कई महत्वपूर्ण जहाजों के शामिल होने के तुरंत बाद हुआ है. इनमें रूस में निर्मित युद्धपोत आईएनएस तमाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार, मझगांव डॉक और जीआरएसई में निर्मित नीलगिरि श्रेणी के जहाज आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि शामिल हैं.
आईएनएस अर्नाला, निस्तार, उदयगिरि, नीलगिरि और अब एंड्रोथ के हालिया शामिल होने से नौसेना में नए उत्साह की लहर दौड़ गई है. जिससे परिचालन क्षमताएं मजबूत हुई हैं और भारत की समुद्री सुरक्षा में वृद्धि हुई है.
अधिकारियों ने बताया कि आईएनएस एंड्रोथ का नौसेना में शामिल होना न केवल तटीय और पनडुब्बी रोधी रक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता पर भारत के जोर को भी दर्शाता है. यह पोत राष्ट्रीय हितों की रक्षा, रणनीतिक जलक्षेत्रों की सुरक्षा और क्षेत्र में एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा.
