विशाखापत्तनम: भारतीय नौसेना ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनाते हुए दो अत्याधुनिक बहु-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट — INS उदयगिरि और INS हिमगिरि — को एक साथ अपनी सेवा में शामिल किया. यह समारोह विशाखापत्तनम स्थित नौसेना अड्डे पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की.

यह पहला अवसर है जब दो अलग-अलग शिपयार्ड — मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता — द्वारा निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल किए गए.

रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि को "तैरता हुआ F-35 युद्धपोत" बताते हुए इसकी तुलना अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से की. उन्होंने कहा, "एक देश के पास उड़ने वाला F-35 है और आपने एक तैरता हुआ F-35 बनाया है — वह भी पूरी तरह भारत में निर्मित."

स्वदेशी डिज़ाइन और निर्माण की मिसाल

INS उदयगिरि और INS हिमगिरि, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित फ्रिगेट हैं, जो पहले के शिवालिक क्लास जहाजों के उन्नत संस्करण हैं. इनका डिज़ाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा किया गया है. विशेष रूप से, INS उदयगिरि WDB द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वां युद्धपोत है — यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण यात्रा में एक मील का पत्थर है.

इन जहाजों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और यह देशभर के सैकड़ों MSMEs के योगदान से संभव हुआ है.

तकनीक और ताकत का संगम

INS उदयगिरि और INS हिमगिरि दोनों में CODOG (Combined Diesel or Gas) प्रणोदन प्रणाली, आधुनिक हथियार और सेंसर, तथा एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं. ये जहाज ब्लू वॉटर ऑपरेशनों में समुद्री मिशनों की पूरी श्रृंखला को अंजाम देने में सक्षम हैं.

INS उदयगिरि अपनी श्रेणी का सबसे तेज़ वितरित जहाज भी है, जो भारत की मॉड्यूलर निर्माण तकनीक की सफलता को दर्शाता है.

पूर्वी बेड़े में होगी तैनाती

नौसेना में शामिल होने के बाद, दोनों फ्रिगेट भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति को और मजबूत करेंगे.

INS उदयगिरि और हिमगिरि का नौसेना में शामिल होना न सिर्फ़ उनके गौरवशाली पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाता है, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण और तकनीकी उत्कृष्टता की एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है.

