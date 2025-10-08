रूस की ओर से लड़ रहा था गुजराती युवक साहिल, यूक्रेनी सेना ने किया गिरफ्तार
रूसी सेना के साथ लड़ रहे एक भारतीय नागरिक ने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
Published : October 8, 2025 at 10:24 AM IST
नई दिल्ली: यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को बताया कि रूसी सेना के साथ लड़ रहे एक भारतीय नागरिक ने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
यूक्रेनी सेना की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर उस भारतीय नागरिक का एक वीडियो जारी किया. जिसने खुद को गुजरात का मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन बताया.
इस मामले पर भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कीव स्थित भारतीय दूतावास इस रिपोर्ट की सत्यता की जांच कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले पर यूक्रेनी अधिकारियों से उन्हें कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है.
द कीव इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी सेना ने कहा है कि 22 वर्षीय हुसैन रूस में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था.
वीडियो में, हुसैन ने कहा कि उसे नशीली दवाओं से संबंधित आरोपों में रूसी जेल में सात साल की सजा सुनाई गई थी और आगे की सज़ा से बचने के लिए उसे रूसी सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिया गया था.
हुसैन ने कहा, "मैं जेल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने विशेष सैन्य अभियान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. लेकिन मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था."
16 दिनों के प्रशिक्षण के बाद, हुसैन को 1 अक्टूबर को अपने पहले लड़ाकू मिशन पर भेजा गया, जो तीन दिनों तक चला. अपने कमांडर के साथ लड़ाई के बाद, उसने यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
उन्होंने कहा, "मैं लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर एक यूक्रेनी खाई में पहुंचा." उन्होंने आगे कहा, "मैंने तुरंत अपनी राइफल नीचे रख दी और कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता. मुझे मदद चाहिए. मैं रूस वापस नहीं जाना चाहता."
63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि हुसैन ने रूस में पढ़ाई की थी, लेकिन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया. पोस्ट में कहा गया, "जेल न जाने के लिए, वह युद्ध में चला गया."
विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि भारत ने रूस से रूसी सेना में कार्यरत 27 भारतीय नागरिकों को रिहा करने और स्वदेश वापस भेजने का पुरज़ोर आग्रह किया था.
ऐसी खबरें आई हैं कि छात्र और व्यावसायिक वीज़ा पर कुछ भारतीयों को यूक्रेन में युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर तैनात रूसी सैन्य इकाइयों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था.
भारत बार-बार रूस से रूसी सैन्य इकाइयों में रसोइये और सहायक जैसे सहायक कर्मचारियों के रूप में कार्यरत सभी भारतीयों को रिहा करने का अनुरोध करता रहा है. यह मुद्दा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रूस यात्रा के दौरान उठाया था.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रूसी सेना में भर्ती हुए भारतीयों की संख्या अब 150 से ज़्यादा है. यूक्रेन में संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए कम से कम 12 भारतीय मारे गए, जबकि 96 को रूसी अधिकारियों ने रिहा कर दिया. 16 अन्य लापता बताए गए हैं.
