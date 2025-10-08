ETV Bharat / bharat

रूस की ओर से लड़ रहा था गुजराती युवक साहिल, यूक्रेनी सेना ने किया गिरफ्तार

रूस-यूक्रेन युद्ध की तबाही का एक दृश्य. ( ANI (File) )

Published : October 8, 2025

नई दिल्ली: यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को बताया कि रूसी सेना के साथ लड़ रहे एक भारतीय नागरिक ने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. यूक्रेनी सेना की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर उस भारतीय नागरिक का एक वीडियो जारी किया. जिसने खुद को गुजरात का मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन बताया. इस मामले पर भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कीव स्थित भारतीय दूतावास इस रिपोर्ट की सत्यता की जांच कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले पर यूक्रेनी अधिकारियों से उन्हें कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है. द कीव इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी सेना ने कहा है कि 22 वर्षीय हुसैन रूस में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था. वीडियो में, हुसैन ने कहा कि उसे नशीली दवाओं से संबंधित आरोपों में रूसी जेल में सात साल की सजा सुनाई गई थी और आगे की सज़ा से बचने के लिए उसे रूसी सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिया गया था. हुसैन ने कहा, "मैं जेल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने विशेष सैन्य अभियान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. लेकिन मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था." 16 दिनों के प्रशिक्षण के बाद, हुसैन को 1 अक्टूबर को अपने पहले लड़ाकू मिशन पर भेजा गया, जो तीन दिनों तक चला. अपने कमांडर के साथ लड़ाई के बाद, उसने यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.