सिर्फ आस्था नहीं, पंचतत्वों से भी जुड़े हैं भारत के प्राचीन मंदिर, प्राकृतिक संसाधनों से भरा है खजाना, IIT रुड़की की रिसर्च

इन मंदिरों पर की गई रिसर्च: मल्लिकार्जुन स्वामी (आंध्र प्रदेश), अंबरनाथ (महाराष्ट्र), तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु), जंबुकेश्वर (तमिलनाडु), केदारनाथ (उत्तराखंड), श्री कालहस्ती (आंध्र प्रदेश), चिदंबरम नटराज (तमिलनाडु), रामानाथ स्वामी (तमिलनाडु).

मंदिर और संसाधनों का गहरा रिश्ता: आईआईटी के शोध में पाया गया है कि उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक फैले 8 बड़े शिव मंदिर एक खास रेखा पर बने हुए हैं. यह रेखा लगभग 79 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास है. वैज्ञानिकों ने इस सीधी रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा (SSAR) नाम दिया है. रिसर्च में कहा गया है कि ये मंदिर सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि इनके आसपास का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है.

इस रिसर्च को आईआईटी रुड़की ने शोध विश्वविद्यालय अमृता विश्व विद्यापीठम (भारत) और उप्साला यूनिवर्सिटी (स्वीडन) के साथ मिलकर किया अध्ययन के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पत्रिका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस (नेचर पोर्टफोलियो) में प्रकाशित हुए हैं.

देहरादून (उत्तराखंड): क्या भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा-पाठ के लिए बनाए गए थे या उनके पीछे कोई बड़ी सोच भी थी? आईआईटी रुड़की की एक ताजा रिसर्च ने इस सवाल का जवाब पाया है. इस अध्ययन ने खुलासा किया है कि देश के प्रमुख शिव मंदिर ऐसे इलाकों में बनाए गए हैं, जहां पानी, खेती और ऊर्जा के साधन भरपूर मात्रा में मिलते हैं. आईआईटी रुड़की ने अपने तरीके की ये पहली रिसर्च की है.

उपग्रह डेटा और पर्यावरणीय विश्लेषण से पता चला है कि इन जगहों पर प्राचीन काल में मंदिर बनाने वाले केवल कारीगर या पुजारी नहीं थे, बल्कि वो पर्यावरण को समझने वाले योजनाकार भी थे. उन्होंने ऐसे स्थान चुने, जहां पानी की अच्छी उपलब्धता है. खेती के लिए उपजाऊ जमीन है और ऊर्जा के प्राकृतिक साधन लोगों के जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त हों. यहां जलविद्युत पवन और सौर ऊर्जा की जबरदस्त संभावनाएं मौजूद हैं. इससे साफ होता है कि मंदिरों का चुनाव सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि जीवनदायिनी प्राकृतिक संपदाओं के आधार पर भी किया गया.

- भाबेश दास, मुख्य लेखक -

आईआईटी रुड़की के वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट विभाग के प्रोफेसर और मुख्य शोधकर्ता केएस काशी विश्वनाथन ने ने अपने बयान में कहा कि, हमारे पूर्वजों को प्रकृति की गहरी समझ थी. मंदिर निर्माण केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि स्थायी जीवन के लिए सही जगहों पर किए गए. यह अध्ययन बताता है कि प्राचीन भारत में संसाधनों की योजना बनाने की अद्भुत क्षमता थी.

शोध यह साबित करता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं. उनके अनुसार आज के समय में हमें यह समझने की जरूरत है कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने आस्था और पर्यावरण को जोड़कर एक स्थायी मॉडल खड़ा किया.

- प्रोफेसर कमल किशोर पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की -

अध्ययन में यह भी सामने आया कि शिव मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं, बल्कि पंचतत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) के प्रतीक भी रहे. यानी मंदिर न केवल धार्मिक शक्ति का केंद्र थे, बल्कि वो यह भी बताते थे कि जीवन को चलाने वाले सभी प्राकृतिक तत्व वहां मौजूद हैं. यही वजह है कि केदारनाथ जैसे हिमालयी मंदिर बर्फ और जल स्रोतों के पास हैं. जबकि रामेश्वरम जैसे मंदिर समुद्र तट पर स्थित हैं. इन स्थानों का चयन यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में भी लोग प्राकृतिक चक्र और संसाधनों को समझते थे.

आधुनिक दौर में क्यों महत्वपूर्ण है शोध? आज दुनिया जलवायु संकट, ऊर्जा की कमी और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में यह शोध हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों और जीवनशैली का संतुलन बनाया था. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम इस सोच को आज के दौर में अपनाएं तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है. नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सकता है और खेती को और उपजाऊ और टिकाऊ बनाया जा सकता है.

सांस्कृतिक धरोहर में छिपा पर्यावरण का संदेश: शोध यह भी बताता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल पूजा और परंपरा तक सीमित नहीं है. इसमें संसाधनों के सही इस्तेमाल और भविष्य की योजना का संदेश भी छिपा हुआ है. उदाहरण के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा के तट पर बना है जो जल संसाधन और जीवन का प्रतीक है. केदारनाथ हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से कई नदियां निकलती हैं. रामेश्वरम समुद्र के पास है, जो समुद्री संसाधनों का संकेत देता है. यह सब दिखाता है कि मंदिरों के पीछे भौगोलिक और पर्यावरणीय सोच भी काम करती थी.

