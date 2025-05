ETV Bharat / bharat

खड़े ट्रक में घुसी इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन की कार, हालत नाजुक; झपकी बनी हादसे का कारण - PAWANDEEP RAJAN

अमरोहा के गजरौला में दिल्ली हाईवे पर सिंगर पवनदीप की कार ट्रक से टकराई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 5, 2025 at 2:21 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 2:57 PM IST

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में दिल्ली नेशनल हाईवे पर इंडियन आइडल सीजन-12 के विजेता और उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर पवनदीप राजन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इसमें सिंगर पवनदीप राजन और उनके 2 साथी घायल हो गए. तीनों को निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद नोएडा के लिए रेफर कर दिया गया है. पवनदीप राजन की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है. ये सभी उत्तराखंड से नोएडा जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया. उत्तराखंड के जिला एवं कस्बा चंपावत के सिलेन टॉक निवासी सिंगर पवनदीप राजन अपने साथी अजय महर व चालक राहुल सिंह के साथ रविवार की रात करीब 2:30 बजे कार से नोएडा-दिल्ली के लिए निकले थे. गजरौला में हाईवे पर सीओ दफ्तर के सामने कट पर खड़े एक ट्रक में कार पीछे से घुस गई. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है. हादसे में घायल हुए सिंगर और 2 अन्य को पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. सिंगर पवनदीप की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस के मुताबिक रविवार की रात पवनदीप अपने साथी अजय मेहरा के साथ घर से नोएडा जा रहे थे. कार को चालक राहुल सिंह चला रहा था. रात करीब ढाई बजे जैसे ही उनकी कार गजरौला थानाक्षेत्र में चौपला चौराहा ओवरब्रिज से नीचे उतरी तभी, हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई. हादसा चालक राहुल सिंह को झपकी आने के कारण हुआ माना जा रहा है. हादसे में सिंगर पवनदीप उनके साथी अजय और चालक राहुल घायल हो गए. हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए डिडौली में हाईवे स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया. जानकारी मिलते ही सिंगर पवनदीप के परिजन अस्पताल पहुंच गए. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए अपने साथ नोएडा ले गए. डॉक्टरों के मुताबिक पवनदीप के दोनों पैर में फैक्चर हुआ है. सिर में भी चोट लगी है. सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है. मामले में तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हादसा कार चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ है. ये भी पढ़ेंः मेरठ में 61 साल के बुजुर्ग ने बच्ची से किया रेप का प्रयास; दुकान में बुलाकर, शटर गिराकर की वारदात

