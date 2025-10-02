ETV Bharat / bharat

भारत ने प्रकाश पर्व समारोह के लिए सिख जत्थों की पाकिस्तान यात्रा को मंजूरी दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यालय ( File Photo/ANI )

Published : October 2, 2025 at 6:33 PM IST