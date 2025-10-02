ETV Bharat / bharat

भारत ने प्रकाश पर्व समारोह के लिए सिख जत्थों की पाकिस्तान यात्रा को मंजूरी दी

भारत ने गुरु नानक जयंती के लिए सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी है.

Office of Union Home MInistry
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कार्यालय (File Photo/ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: भारत ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती, प्रकाश पर्व के आगामी समारोह में भाग लेने के लिए सिख जत्थों (तीर्थयात्रियों के समूहों) को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी है.

धार्मिक मंदिरों की यात्राओं पर 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत तीर्थयात्रा की जाएगी. हालांकि, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि "कुछ चयनित समूहों को राज्य सरकार द्वारा सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाएगी." इस बारे में राज्य सरकार विदेश मंत्रालय (MEA) को सिफारिश करेगी. विदेश मंत्रालय के इनपुट्स पर कार्य करते हुए, गृह मंत्रालय (MHA) यात्रा के लिए और अधिक मंजूरी देगी.

यह कदम भारत सरकार के रूप में महत्वपूर्ण है. इस महीने की शुरुआत में, सिख तीर्थयात्रियों (jathas) ने नवंबर 2025 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व समारोहों के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया था, जो दोनों देशों के बीच हाल के तनावों की वजह से हुआ था.

फैसले के अनुसार, भारत के सिख भक्त अटारी-वागाह सीमा के माध्यम से पाकिस्तान के लिए पार करेंगे और गुरु नानक देव से जुड़े प्रमुख गुरुद्वारों का दौरा करेंगे, जिसमें ननकाना साहिब उनके जन्मस्थान और करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब शामिल हैं.

समूहों को पाकिस्तान के 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB) के साथ समन्वय में शिरोमानी गुरुद्वारा परदाक समिति (SGPC) द्वारा सुगम बनाया जाएगा.हर साल, हजारों सिख तीर्थयात्री प्रमुख धार्मिक अवसरों जैसे कि प्रकाश पर्व, बैसाखी, और गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस जैसे प्रमुख अवसरों को चिह्नित करने के लिए सीमा पार करते हैं.

यह व्यवस्था 1974 के भारत-पाकिस्तान समझौते का हिस्सा है, जो तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद सीमित तीर्थयात्राओं की अनुमति देता है. हाल के वर्षों में, करतारपुर कॉरिडोर, जो 2019 में कर्तापुर साहिब तीर्थयात्रियों के सिख तीर्थयात्रियों की वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा के लिए खोला गया था, धार्मिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख चैनल बन गया है. हालांकि, बड़े जत्स पारंपरिक प्रोटोकॉल व्यवस्था के तहत यात्रा करना जारी रखते हैं.

आगामी तीर्थयात्रा के लिए सुरक्षा और तार्किक उपायों को भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों द्वारा भक्तों के सुचारू आंदोलन को सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से समन्वित किया जाना सीखा जाता है.

