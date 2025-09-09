कोई इश्क में तो किसी ने घरेलू झगड़े के चलते पार की सरहद, भारत ने 67 पाक कैदी किए रिहा
भारत ने पाकिस्तान के 67 कैदियों को रिहा किया है. इनमें 14 सिविल कैदी और 53 मछुआरे शामिल हैं.
Published : September 9, 2025 at 7:02 PM IST
अमृतसर: भारत सरकार ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान के 67 कैदियों को रिहा किया है, जिन्हें आज अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया. ये सभी कैदी पिछले कई सालों से भारत की अलग-अलग जेलों में सजा काट रहे थे.
प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में 14 सिविल कैदी और 53 मछुआरे शामिल हैं. इनमें से 21 कैदी गुजरात से, एक राजस्थान से, 39 पोरबंदर, हैदराबाद और लुधियाना में एक-एक और 4अमृतसर की जेलों में बंद थे. इनकी इमिग्रेशन और कस्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया.
लड़की से मिलने भारत आया
रिहा हुए कैदियों में से एक ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा कि वह प्यार में अंधा होकर भारत की सरहद पार कर गया था. हालांकि, प्यार में किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और लड़की से मिलने से पहले ही उसे भारतीय सेना ने जीरो लाइन से पकड़ लिया.
स्नैपचैट पर एक लड़की से बातचीत के बाद मोहम्मद अहमद भारत आ गया था, जहां पकड़े जाने पर उसे 4 साल की सजा हुई. आज वह अपने वतन लौट रहा है. वह पाकिस्तान के बहावलपुर जिले का रहने वाला है. उसने बताया कि उसे 4 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था. वह करीब 26 महीने जेल में रहा, लेकिन आज चार साल बाद वह अपने घर लौट रहा है.
जीरो लाइन पर गिरफ्तारी
मोहम्मद अहमद ने बताया, "उसकी मुलाक़ात स्नैपचैट के जरिए मुंबई की एक लड़की से हुई. बातचीत के दौरान उसे उससे प्यार हो गया और वह उससे मिलने के लिए सीमा पार कर गया. भारतीय सेना ने उसे जीरो लाइन पर गिरफ़्तार कर लिया और अदालत में पेश किया. अदालत में लड़की ने माना कि उसने मजाक में लड़के से भारत आने को कहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहम्मद अहमद असल में सीमा पार करके भारत आ जाएगा."
रिहा हुए युवक मोहम्मद अहमद ने बताया कि उस समय भारत के लिए वीजा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वह लड़की के प्यार में इतना पागल था कि बिना वीजा के ही उससे मिलने भारतीय सीमा में घुस आया. उसने बताया कि उसकी उम्र 25 साल है और उसके परिवार में माता-पिता और भाई-बहन हैं.
भारत सरकार से अपील
रिहा होने पर अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए उसने कहा, "आज मुझे उतनी ही खुशी हो रही है जितनी किसी विकलांग व्यक्ति को अपने पैर वापस मिलने पर होती है." इसके साथ ही, मोहम्मद अहमद ने दोनों देशों की सरकारों से अपील की कि वे भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों या पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करें ताकि वे अपने परिवारों से मिल सकें.
घरेलू झगड़े के चलते सरहद पार
एक अन्य कैदी ने बताया कि घरेलू झगड़े के चलते उसने सरहद पार की और भारत में दाख़िल हो गया, जहां उसे 5 साल की सजा काटनी पड़ी. अब वह अपने परिवार से मिलने की उम्मीद लेकर लौट रहा है.
मछली पकड़ते भारतीय सीमा में घुसा
एक मछुआरे ने बताया कि जब वह केवल 16 साल का था, तो गलती से मछली पकड़ते हुए भारतीय जल सीमा में आ गया. उसके साथ 15 लोग और भी थे, जिनमें से दो की मौत हो चुकी थी. आज वह अपने पिता सहित रिहा हो रहा है, लेकिन उसके कुछ साथी अभी भी भारतीय जेलों में हैं.उसने भारत सरकार से अपील की कि उनके साथियों को भी जल्द रिहा किया जाए.
गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत-पाक संबंध बिगड़े थे. इसके बावजूद भारत सरकार का यह कदम दोनों देशों के बीच विश्वास और मानवता की मिसाल माना जा रहा है.
