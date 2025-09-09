ETV Bharat / bharat

कोई इश्क में तो किसी ने घरेलू झगड़े के चलते पार की सरहद, भारत ने 67 पाक कैदी किए रिहा

भारत ने 67 पाक कैदी किए रिहा ( ETV Bharat )

Published : September 9, 2025

अमृतसर: भारत सरकार ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान के 67 कैदियों को रिहा किया है, जिन्हें आज अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया. ये सभी कैदी पिछले कई सालों से भारत की अलग-अलग जेलों में सजा काट रहे थे. प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में 14 सिविल कैदी और 53 मछुआरे शामिल हैं. इनमें से 21 कैदी गुजरात से, एक राजस्थान से, 39 पोरबंदर, हैदराबाद और लुधियाना में एक-एक और 4अमृतसर की जेलों में बंद थे. इनकी इमिग्रेशन और कस्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया. लड़की से मिलने भारत आया

रिहा हुए कैदियों में से एक ने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा कि वह प्यार में अंधा होकर भारत की सरहद पार कर गया था. हालांकि, प्यार में किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और लड़की से मिलने से पहले ही उसे भारतीय सेना ने जीरो लाइन से पकड़ लिया. स्नैपचैट पर एक लड़की से बातचीत के बाद मोहम्मद अहमद भारत आ गया था, जहां पकड़े जाने पर उसे 4 साल की सजा हुई. आज वह अपने वतन लौट रहा है. वह पाकिस्तान के बहावलपुर जिले का रहने वाला है. उसने बताया कि उसे 4 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था. वह करीब 26 महीने जेल में रहा, लेकिन आज चार साल बाद वह अपने घर लौट रहा है. भारत ने 67 पाक कैदी किए रिहा (ETV Bharat) जीरो लाइन पर गिरफ्तारी

मोहम्मद अहमद ने बताया, "उसकी मुलाक़ात स्नैपचैट के जरिए मुंबई की एक लड़की से हुई. बातचीत के दौरान उसे उससे प्यार हो गया और वह उससे मिलने के लिए सीमा पार कर गया. भारतीय सेना ने उसे जीरो लाइन पर गिरफ़्तार कर लिया और अदालत में पेश किया. अदालत में लड़की ने माना कि उसने मजाक में लड़के से भारत आने को कहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहम्मद अहमद असल में सीमा पार करके भारत आ जाएगा."