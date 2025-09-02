डिंडीगुल: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके सोमवार को दो दिवसीय यात्रा पर जाफना के लिए रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने वहां मायिलिती बंदरगाह पर विकास कार्यों का उद्घाटन किया और शाम को जाफना से श्रीलंकाई नौसेना की गश्ती नौका से कच्चातीवू के लिए रवाना हुए.

कच्चातीवू का दौरा करने के बाद, उन्होंने नौसेना अधिकारियों के साथ कच्चातीवू की भविष्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की और स्पष्ट रूप से कहा है कि कच्चातीवू को छोड़ने पर चर्चा की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं श्रीलंकाई लोगों के हित के लिए कच्चातीवू की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा. मैं किसी भी प्रभाव में नहीं आऊंगा. भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर जल्द ही एक ठोस निर्णय लिया जाएगा."

इस चर्चा के बाद वह श्रीलंकाई नौसेना की गश्ती नौका से जाफना लौट आए. श्रीलंका के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने कच्चातीवू का दौरा किया है.

'कच्चातीवु हमारी जमीन है'

इससे पहले जाफना में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, "कई लोग कच्चातीवु के बारे में बात कर रहे हैं. कच्चातीवु हमारी जमीन है. यह जमीन, भूभाग और हवाई क्षेत्र हमारे लोगों का है. लोगों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वे देश में कहीं भी पैदा हुए हों, कोई भी भाषा बोलते हों या किसी भी संस्कृति में रहते हों. कच्चातीवु किसी को भी किसी भी कारण से नहीं दिया जाएगा."

भारत ने श्रीलंका को दिया था कच्चतीवु

बता दें कि कच्चतीवु 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था, लेकिन चूंकि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों पर हमले की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, इसलिए तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत कच्चातीवु को वापस ले ले.

कच्चातीवु को फिर से हासिल करना चाहिए

इस संबंध में टीवीके पार्टी के नेता विजय ने हाल ही में मदुरै में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या का एकमात्र समाधान कच्चातीवु को फिर से हासिल करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए.

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की घटनाएं लगातार जारी हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लगातार पत्र लिखकर इस तरह गिरफ्तार किए जा रहे मछुआरों की रिहाई की मांग कर रहे हैं.

