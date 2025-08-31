सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: भारत में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इस दौरान देशभर में सड़कों पर 1,73,000 मौतें हुईं यानी औसतन रोजाना हर घंटे कम से कम 20 लोग मरते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से जारी भारत में सड़क हादसों को लेकर जारी 2023 की रिपोर्ट, पिछले सड़क सुरक्षा प्रयासों का विस्तृत प्रीव्यू प्रदान करती है और भारत में सड़क सुरक्षा विफलताओं के रुझानों के व्यापक दायरे को भी दर्शाती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 1,72,890 मौतें हुईं, और कुल 4,62,200 लोग घायल हुए. पिछले दशकों में नीति निर्माण, जागरूकता अभियान, यहां तक कि व्यक्तिगत और वाहन सुरक्षा तकनीकी प्रगति के माध्यम से इन बड़ी मौतों की संख्या को कम करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में सांख्यिकीय परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं रहा है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने परिवहन अनुसंधान विंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें प्रवर्तन, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यवहार संबंधी असावधानी से जुड़ी संस्थागत समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, जो भारतीय सड़कों पर मौतों का कारण बनी हुई हैं.
लॉन्गटर्म संकट
आज हम जिस रोड सिक्योरिटी इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं, वह कोई नई बात नहीं है. जब हम ऐतिहासिक सड़क सुरक्षा के रुझानों पर नजर डालते हैं, तो हमें वर्तमान स्थिति कई दशकों से परिभाषित होती दिखाई देती है
2001-2023 तक सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु, चोटों और गंभीरता का वर्षवार डेटा
|साल
|कुल हादसे
|मृतकों की संख्या
|घायलों की संख्या
|दुर्घटना की गंभीरता
|2001
|4,05,637
|80,888
|4,05,216
|19.9
|2002
|4,07,497
|84,674
|4,08,711
|20.8
|2003
|4,06,726
|85,998
|4,35,122
|21.1
|2004
|4,29,910
|92,618
|4,64,521
|21.5
|2005
|4,39,255
|94,968
|4,65,282
|21.6
|2006
|4,60,920
|1,05,749
|4,96,481
|22.9
|2007
|4,79,216
|1,14,444
|5,13,340
|23.8
|2008
|4,84,704
|1,19,860
|5,23,193
|24.7
|2009
|4,86,384
|1,25,660
|5,15,458
|—
|2010
|4,99,628
|1,34,513
|—
|26.9
|2011
|4,97,686
|1,42,485
|—
|28.6
|2012
|4,90,383
|1,38,258
|—
|28.2
|2013
|4,86,476
|1,37,572
|4,94,893
|—
|2014
|4,89,400
|1,39,671
|4,93,474
|28.5
|2015
|5,01,423
|1,46,133
|5,00,279
|29.1
|2016
|4,80,652
|1,50,785
|4,94,624
|31.4
|2017
|4,64,910
|1,47,913
|4,70,975
|31.8
|2018
|4,67,044
|1,51,417
|4,69,418
|32.4
|2019
|4,49,002
|1,51,113
|4,51,361
|33.6
|2020
|3,66,138
|1,31,714
|3,48,279
|36.0
|2021
|4,12,432
|1,53,972
|3,84,448
|37.3
|2022
|4,61,312
|1,68,491
|4,43,366
|36.5
|2023
|4,80,583
|1,72,890
|4,62,825
|36.0
- 1970 और 2008 के बीच मृत्यु दर में वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं की संख्या चार गुना से भी अधिक हो गई, जहां चोटों की संख्या घातक घटनाओं की तुलना में लगभग 7 गुना बढ़ी, जबकि ओवरऑल सड़क नेटवर्क में केवल 3 गुना वृद्धि हुई.
2008 में सड़क मृत्यु दर और सड़क दुर्घटनाओं में कुल मिलाकर 4,84,704 दुर्घटनाएं और 1,19,860 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2023 में दुर्घटनाओं की संख्या समान (4.8 लाख) है, लेकिन सड़क मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (1.76 लाख), जो घातक दुर्घटनाओं की संख्या में भी इसी अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है.
2000 के दशक की शुरुआत से यह प्रवृत्ति मोटे तौर पर एक जैसी ही है, जहां दुर्घटनाओं की संख्या में भले ही उतार-चढ़ाव आया हो, लेकिन हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हुई है.
दुर्घटना की गंभीरता
हर 100 दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 2001 में 19.9 से बढ़कर 2023 में 36 से अधिक हो गई, जो हमें दिखाती है कि आजकल दुर्घटनाएं दो दशक पहले की तुलना में अधिक घातक हैं.
मौतों में बढ़ोतरी
सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि हम 2020 में महामारी के कारण आई कमी से पहले की तुलना में लगातार तीसरे वर्ष दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि के दौर से गुजर रहे हैं.
2022 की तुलना में दुर्घटनाओं में 4.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मृत्यु दर में 2.61% की वृद्धि हुई है. 2022 की तुलना में थकावट से होने वाली चोटों का अनुपात +4.4 प्रतिशत या 4,62,825 मामलों पर है. यह सुधार दर्शाता है कि भारतीय सड़कों के उल्लंघन जोखिम पहलू अभी भी अनसुलझे हैं.
2023 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण
रिपोर्ट दुर्घटनाओं और मौतों के कारणों की पड़ताल करती है और इसका सबसे बड़ा कारण 'ड्राइविंग बीहेवियर' बताया गया है.
तेज़ गति से मौतें
तेज गति से संबंधित दुर्घटनाएं 3,28,727 (68.4 प्रतिशच) और इससे होने वाली मौतें 1,17,682 (68.07 फीसदी) हैं. यह कुछ हद तक सकारात्मक रूप से दर्शाता है कि तेज गति से संबंधित दुर्घटनाओं और मौतों, दोनों में साल-दर-साल 1.3 से 1.8 फीसदी की मामूली गिरावट आई है, जो दर्शाता है कि इस संबंध में कुछ सकारात्मक प्रवर्तन या जागरूकता गतिविधियां लागू थीं.
एक्स्पर्ट ने क्या कहा?
परिसर के कार्यक्रम निदेशक और सड़क सुरक्षा नेटवर्क के सदस्य रंजीत गाडगिल ने ईटीवी भारत को बताया, "यह कहना शायद घिसा-पिटा है कि 'तेज़ गति जानलेवा है'. गति में वृद्धि से न केवल दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि चालक के लिए टक्कर से बचना कठिन हो जाता है, बल्कि दुर्घटना की गंभीरता भी बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु दर और चोट लगने की दर बढ़ जाती है. वैश्विक सर्वोत्तम प्रैक्टिस का उपयोग करके गति सीमाओं को सुरक्षित बनाने और गति सीमाओं को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है."
उन्होंने आगे कहा, "ज़्यादातर मामलों में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करते समय हादसे का कारण तेज गति दर्ज किया जाता है और यह किसी माप पर आधारित नहीं होता. कभी-कभी दुर्घटना के बाद की जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि तेज गति वास्तव में एक कारण थी. सभी राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और राजमार्ग का बजट तय करते समय इसकी लागत पर विचार किया जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त, मोबाइल स्पीड कैमरे/वैन भी बेतरतीब ढंग से तैनात किए जाने चाहिए ताकि चालक हमेशा पकड़े जाने के बारे में चिंतित रहे और गति सीमा का पालन करे. अक्सर गति सीमाएं खुद बहुत अधिक होती हैं और स्थानीय संदर्भ, अनुशासनहीन व्यवहार, प्रवर्तन की कमी, सड़क के किनारे अतिक्रमण, खराब सड़क की स्थिति आदि के आधार पर इनका पुनर्मूल्यांकन भी करना होगा."
गलत दिशा में गाड़ी चलाना और लेन अनुशासनहीनता
सड़क हादसों का दूसरा सबसे आम कारण गलत दिशा में गाड़ी चलाना और लेन अनुशासनहीनता है, जिसके परिणामस्वरूप 2023 में 9,432 मौतें हुईं. 2022 में यह आंकड़ा 9,094 था. इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन के साथ सड़क साझा करना और रेड लाइन तोड़ने भी रोड एक्सीडेंट का अहम कारण है.
हेलमेट और सीटबेल्ट संकट
बुनियादी सुरक्षा उपकरणों का पालन न करने से हजारों लोगों की जान जा रही है. सीटबेल्ट न बांधने के कारण 8,441 चालक और 7,584 यात्री मारे गए, जबकि बिना हेलमेट के वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं में 39,160 सवार और 15,408 पीछे बैठे सवार मारे गए. ये आंकड़े न केवल व्यक्तिगत लापरवाह व्यवहार को दर्शाते हैं, बल्कि प्रवर्तन की कमियों को भी दर्शाते हैं.
सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने में कमी
रंजीत ने कहा, "कई राज्यों में बड़े शहरों के बाहर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अभी भी कमजोर है. ज़्यादातर राज्य यह सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं कि उनकी जिला सड़क सुरक्षा समितियां सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों का पालन कर रही हैं. कई राज्य नियमों को लागू करने के बजाय जागरूकता अभियानों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और तेज गति से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट औरसीटबेल्ट का पालन न करना आम बात है.
उन्होंने कहा, "2023 की रिपोर्ट बताती है कि केरल में (बड़े राज्यों के बीच) सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में थोड़ी कमी आई है. आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सुधार हुआ है. केरल में केरल सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के गठन ने इसमें भूमिका निभाई होगी.
दूसरी ओर, बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य सभी प्रमुख राज्यों (मृत्यु दर में शीर्ष 10) में वृद्धि देखी गई है, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं आम हैं, बहुत तेज गति वाले एक्सप्रेसवे इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं."
मोटर केंद्रित सड़कें
जैसा कि आदित्य चावंडे ने कहा, "टियर 2 और 3 शहरों में सड़क के बुनियादी ढांचे के डिजाइन में उपेक्षा के कारण खतरनाक सड़कें देखने को मिल रही हैं. विशेष रूप से पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों जैसे कमजोर सड़क यूजर्स के लिए बुनियादी ढांचे की और तेज गति से वाहन चलाने के मामले अधिक देखे जा रहे हैं क्योंकि सड़कें कम भीड़भाड़ वाली और खराब प्रवर्तन के साथ मोटर केंद्रित बनाई गई हैं."
उन्होंने बताया कि ये शहर विशेष रूप से तंग बजट के साथ काम करते हैं और उनके पास सड़कों की समय-समय पर मरम्मत और रखरखाव का अभाव है. इसके अलावा सुरक्षित बुनियादी ढांचे के लिए सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों की खराब क्षमता असुरक्षित सड़क वातावरण को बढ़ावा देती है. इन मुद्दों के समाधान के लिए इन शहरों में वीआरयू के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे के साथ गति प्रबंधन पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है.
सड़क दुर्घटना सांख्यिकी (भारत) 2023 से महत्वपूर्ण जानकारी
|कैटेगरी
|वैल्यू
|कुल मौतें (2023)
|1,72,890 (लगभग 1.73 lakh)
|2022 से मृत्यु दर में वृद्धि
|2.6%
|घायल व्यक्ति (2023)
|4,62,825 (4.6 लाख से ज्यादा)
|2022 से चोटों में वृद्धि
|4.4%
|औसत मृत्यु दर
|हर तीन मिनट में एक की मौत
|गड्ढों से संबंधित मौतें
|2,161 मौतें ( 2022 से +16.4% )
|गलत साइड ड्राइविंग / लेन अनुशासनहीनता
|9,432 मौतें (2022 में 9,094 से अधिक)
|प्रमुख कारण
|स्पीडिंग (सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का 68%)
|टक्कर के प्रकार (मृत्यु)
|बैक-एंड टक्कर: 36,804 (21%) हिट-एंड-रन: 31,209 (18%) हेड-ऑन टक्कर: 28,898 (17%)
|रोड कैटेगरी (दुर्घटना शेयर)
|राष्ट्रीय राजमार्ग: दुर्घटना का 31.2%, राज्य राजमार्ग: 22%
|रोड कैटेगरी (मृत्यु शेयर)
|राष्ट्रीय राजमार्ग: 36.5% मौतें, राज्य राजमार्ग: 22.8%
|सिटी लेवल हाइलाइट
|दिल्ली: 1,457 मौतें (5,834 दुर्घटनाएं) बेंगलुरु: 915 मौतें (+19.5%) जयपुर: 849 मौतें
|दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों शेयर
|16.9% दुर्घटनाएं, 10% मौतें
|दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दुर्घटनाएं
|81,144 घटनाएं (2022 से +5.7%)
|दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चोटें
|+6.4% (राष्ट्रीय औसत +4.4% से अधिक)
