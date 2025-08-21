नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही कोई भारत की धरती से अपने कैप्सूल और रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करेगा. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के सफल मिशन से वापस लौटे शुभांशु ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि आईएसएस मिशन का अनुभव अमूल्य है और किसी भी प्रशिक्षण से कहीं बेहतर था.
उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज भी "सारे जहां से अच्छा" दिखता है - ये शब्द पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में अपने अंतरिक्ष मिशन के बाद इस्तेमाल किए थे.
शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं. एक्सिओम-4 मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि आईएसएस मिशन का अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए बहुत उपयोगी होगा. शुभांशु ने कहा कि उन्होंने अपने मिशन के तहत पिछले वर्ष बहुत कुछ सीखा है.
उन्होंने कहा, "चाहे आपने कितना भी प्रशिक्षण लिया हो, उसके बाद भी, जब आप रॉकेट में बैठते हैं और इंजन प्रज्वलित होते हैं, जब वे आग पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अलग अनुभूति होती है."
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुक्ला ने कहा, "मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह कैसा लगेगा, और वास्तव में मैं पहले कुछ सेकंड तक रॉकेट के पीछे दौड़ रहा था, और मुझे उसके साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा. उस क्षण से लेकर जब तक हम नीचे नहीं उतरे, यह अनुभव अविश्वसनीय था. यह इतना रोमांचक और अद्भुत था कि मैं इसे आप तक पहुंचाने के लिए शब्द ढूंढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, ताकि आप मेरे शब्दों के माध्यम से उस अनुभव को जी सकें."
एक्सिओम-4 मिशन के बारे में शुभांशु शुक्ला ने कहा, "मैं इस मिशन को संभव बनाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा. इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कई पहलू शामिल हैं. मैं इस मिशन की कल्पना करने और इसे साकार करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं. मैं इस पूरे मिशन को संभव बनाने के लिए इसरो, इसरो के सभी लोगों और मेरे सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए कड़ी मेहनत की. मैं उन अंतरिक्ष यात्रियों और शोधकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने एक्सिओम 4 मिशन के प्रयोगों को संभव बनाया; उनका योगदान अमूल्य रहा है. मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस मिशन को हमारे देश की जनता तक पहुंचाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने में मदद की. मुझे सचमुच लगा कि यह पूरे देश के लिए एक मिशन था."
उन्होंने आगे कहा, "एक्सिओम 4 मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन था. हम फाल्कन 9 यान के ऊपर क्रू ड्रैगन में सवार होकर दो हफ्तों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए और फिर वापस लौट आए. लॉन्चिंग केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से हुई थी और वापसी प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के तट पर हुई. क्रू ड्रैगन उन तीन यानों में से एक है जो वर्तमान में मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं. हमें रूस से प्रक्षेपित होने वाले सोयुज और क्रू ड्रैगन पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला. जैसा कि आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिटिंग लैबोरेट्री है जो 2000 से ऑपरेशनल है. यह अत्याधुनिक विज्ञान का संचालन कर रहा है और वास्तव में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है.
