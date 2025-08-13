उरी: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना के आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन (एएमएआर) नोड में सैनिक सतर्क, सक्षम और साहसी बनना सीख रहे हैं. सेना का कहना है कि ये कला आमने-सामने के मुकाबले में जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है.

19वीं इन्फैंट्री डिवीजन की तरफ से संचालित इस केंद्र की स्थापना 2023 में वरिष्ठ कमांडरों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद की गई थी कि प्रत्येक सैनिक को हथियार के साथ या उसके बिना प्रभावी ढंग से लड़ने में सक्षम होना चाहिए.

मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे जवान (ETV Bharat)

अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गलवान में 2020 में हुए भारत-चीन संघर्ष के बाद इसकी तत्काल आवश्यकता महसूस की गई, जहां द्विपक्षीय समझौतों के कारण हथियारों का उपयोग नहीं किया गया था.

बारामूला में एक निर्देशित मीडिया दौरे के दौरान एक सेना अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि हमारे जवान उन परिस्थितियों के लिए तैयार रहें जहां पारंपरिक हथियार उपलब्ध नहीं हैं. एक सैनिक हथियार के साथ या उसके बिना भी उतना ही घातक होना चाहिए."

मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे जवान (ETV Bharat)

उरी स्थित यह केंद्र श्रीनगर स्थित 15वीं कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है, के सैनिकों और अधिकारियों, दोनों को ट्रेनिंग देता है. देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के मार्शल आर्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं. हालांकि, नियंत्रण रेखा के पास उरी का स्थान इसे एक रणनीतिक ट्रेनिंग सेंटर बनाता है.

अब तक, इस केंद्र ने चार सप्ताह के गहन पाठ्यक्रम के माध्यम से 737 सैनिकों को मार्शल आर्ट में ट्रेंड किया है. इसमें शामिल होने वाले सैनिकों को एक मिक्स्ड युद्ध तकनीक सिखाई जाती है. इसमें ताइक्वांडो, जिउ-जित्सु, मुक्केबाजी, कराटे जैसे कला शामिल हैं.

मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे जवान (ETV Bharat)

खेल मार्शल आर्ट के विपरीत, इसमें प्रतिस्पर्धा-शैली के नियम नहीं हैं. इसमें जंग के समय हथियार नहीं रहने की स्थिति में एक सैनिक को दुश्मन को समाप्त करने की तकनीक शामिल किया गया है.

मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे जवान (ETV Bharat)

एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि, यह अंकों या शैली की बात नहीं है. यह दुश्मन को जल्द से जल्द बेअसर करने के बारे में है." अधिकारी का मानना है कि अगले दो साल में, 80 प्रतिशत सैन्यकर्मियों के पास मानव हथियार के रूप में काम करने का कौशल होगा, जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे.

मिक्स्ड मार्शल आर्ट के गुर सीख रहे जवान (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: पुंछ में LOC पर बारूदी सुरंग विस्फोट में सैनिक शहीद, 2 घायल