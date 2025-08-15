तवांग: देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और पूरे धूमधाम का साथ मना रहा है. ऐसे में देश के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 14 हजार फीट की ऊंचाई पर देशभक्ति का एक अनोखा संगम देखने को मिला.

तवांग में भारतीय सेना की गजराज कोर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चूना के अग्रिम इलाकों में तिरंगा मार्च का नेतृत्व किया. एक अनोखे कदम के तहत, 160 गोरखा सैनिकों और उनके साथ जुड़े सैनिकों और 25 आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय के हरे-भरे घास के मैदानों में 100 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर मार्च किया.

तवांग में 100 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर मार्च (ETV Bharat)

100 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जिले के मागो और चूना जैसे हरे-भरे गांवों के लगभग 150 स्थानीय ग्रामीण, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, कंधे से कंधा मिलाकर मार्च करते हुए आगे बढ़े. उस समय का माहौल पूरी तरह से देशभक्ति का हो गया था. यह दृश्य केसरिया, सफेद और हरे रंग के समुद्र जैसा लग रहा था.

तवांग में 15 अगस्त का जश्न (ETV Bharat)

सहायक आयुक्त थुटन वांगचू के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन ने भारतीय सेना द्वारा समन्वित और संगठित कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों का नेतृत्व किया. केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी (यूपी) के 23 छात्र और एक शिक्षक भी इस मार्च में शामिल हुए.

मार्च के बाद, सभी एजेंसियां देशभक्ति के जोश और 'नो प्लास्टिक जोन' स्वच्छता अभियान के लिए कर्तव्य की गहरी भावना के साथ एकजुट हुईं. उन्होंने इस दौरान रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरे को हटाया और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के अभियान को मजबूत किया.

तवांग में स्वतंत्रता दिवस का जश्न (ETV Bharat)

ऊंची चोटियों पर तिरंगे का लहराना एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया. जहां सैनिक 'जमीन के लिए जीने' का उदाहरण देते हुए सीमा की सुरक्षा करते हैं वहीं, ग्रामीण परंपराओं की रक्षा करते हैं, और प्रशासक स्थिरता की वकालत करते हैं.

यह मार्च सभी को एक अच्छा नागरिक बनने का राह दिखाया. 'आजादी का अमृत महोत्सव पर जोर देते हुए, यह संदेश भी दिया कि राष्ट्र का भविष्य सभी के कंधों पर टिका है. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे भारत की सच्ची भावना करार दिया.

तवांग के रिमोट इलाकों, मागो और चूना गांव के हर घर में गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. देशभक्ति का यह सामूहिक कार्य हमें देश के प्रति जिम्मेदार बनने की राह दिखाता है. यह एकजुटता हमें बताती है कि, हमारी स्वतंत्रता एक साझा जिम्मेदारी है.

