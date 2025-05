ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट' के 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए मंगोलिया के उलानबटार के लिए रवाना हो गई है. यह अभ्यास 31 मई से 13 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत करना है. 'नोमैडिक एलीफेंट' एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे भारत और मंगोलिया बारी-बारी से आयोजित करते हैं. पिछले वर्ष, इसका 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था. भारतीय दल का प्रतिनिधित्व और अभ्यास की रूपरेखा: इस अभ्यास में भारतीय दल में अरुणाचल स्काउट्स की एक बटालियन के 45 सैनिक शामिल हैं, जबकि मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल सैनिकों का एक दल भाग लेगा. अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के सैनिक विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेंगे, जिसमें धीरज प्रशिक्षण, रिफ्लेक्स शूटिंग, रूम इंटरवेंशन, छोटी टीम रणनीति और रॉक क्राफ्ट प्रशिक्षण जैसी जटिल तकनीकी गतिविधियाँ शामिल हैं. साइबर युद्ध और नई पहलें: इस वर्ष के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण नई पहल के रूप में साइबर युद्ध से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया गया है. इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है और उन्हें साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाना है. इसके अतिरिक्त, अभ्यास के दौरान भारतीय और मंगोलियाई सैनिक एक-दूसरे के परिचालन अनुभवों से सीखेंगे, जिससे उनके संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं में सुधार होगा.

क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में सहयोग: रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अभ्यास भारत और मंगोलिया की क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 'नोमैडिक एलीफेंट' भारत-मंगोलिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह अभ्यास मित्रता, विश्वास और सांस्कृतिक संबंधों के स्थायी बंधन को भी दर्शाता है. व्यावसायिक और रणनीतिक महत्व: 'नोमैडिक एलीफेंट' न केवल सैन्य संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ावा देता है. यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों को एक-दूसरे के प्रशिक्षण दृष्टिकोण और ऑपरेशनल क्षमताओं से परिचित कराएगा, जो समग्र रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा. यह अभ्यास भविष्य में दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह भी पढ़ेंं- रक्षा खरीद प्रकिया में हो रही देरी, वायु सेना को हो रहा बड़ा नुकसान, कब जगेगी सरकार ?

