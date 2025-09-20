ETV Bharat / bharat

थार मरुस्थल में ‘अमोघ फ्यूरी’ अभ्यास से दिखी भारतीय सेना की ताकत

बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य का अभ्यास: उन्होंने बताया कि इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर अभ्यास में भारतीय सेना ने बहु-क्षेत्रीय युद्ध (multi-domain warfare) परिदृश्य में अपनी तत्परता दिखाई. सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्धक अभियानों का प्रदर्शन कर सेना ने यह संदेश दिया कि वह किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

बीकानेर/जयपुर: राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (एमएफएफआर) में सप्त शक्ति कमान ने शनिवार को ‘अमोघ फ्यूरी’ नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया. यह अभ्यास भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का जीवंत प्रदर्शन रहा. डिफेंस प्रो लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने इसकी जानकारी दी.

अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां रहीं शामिल: कर्नल निखिल धवन ने बताया कि ‘अमोघ फ्यूरी’ में भारतीय सेना के युद्धक टैंक, इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों ने भाग लिया. इन हथियारों और प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल ने आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप भारतीय सेना की ताकत को प्रदर्शित किया.

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अभ्यास (Photo Source- Indian army)

तकनीकी समन्वय पर रहा जोर: अभ्यास के दौरान नेटवर्क आधारित संचार, कमान और नियंत्रण संरचना, साथ ही वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्य साधन प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया. इसके जरिये साझा परिचालन चित्रण (कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर) तैयार किया गया, जिसे सभी स्तरों पर सहजता से साझा किया गया. यह क्षमता आधुनिक युद्धक्षेत्र में उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

रेगिस्तान में दिखा सेना का दम (Photo Source- Indian army)

सेना की तैयारी का सशक्त प्रमाण: सेना अधिकारियों के अनुसार, ‘अमोघ फ्यूरी’ भारतीय सेना की संयुक्तता, तकनीकी एकीकरण और बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रेडीनेस का सशक्त प्रमाण है. इस अभ्यास ने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल कर किसी भी चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति का डटकर सामना करने में सक्षम है.

इसे भी पढ़ें- भविष्य की तैयारी, जैसलमेर में भारतीय सेना का ड्रोन अभ्यास

इसे भी पढ़ें- जोधपुर में शुरू हुआ भारत-सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘बोल्ड कुरुक्षेत्र’, 30 जुलाई तक चलेगा ऑपरेशन