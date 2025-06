ETV Bharat / bharat

थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किए बाबा केदार के दर्शन, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने किया स्वागत - UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025

थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाबा केदार के किए दर्शन ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 8, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 10:22 AM IST 2 Min Read

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): बाबा केदार के दर्शनों के लिए भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज, बदरी-केदार मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया. मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित समाज ने किया स्वागत: बाबा केदार के दर्शनों के लिए इन दिनों आम के साथ खास यात्री भी पहुंच रहे हैं. भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी परिवार संग बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे. मंदिर परिसर में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज, बदरी-केदार मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान थल सेना अध्यक्ष ने बाबा केदार का पूजन किया. लगभग आधा घंटे तक उन्होंने परिवार संग बाबा केदार की विशेष पूजा-अर्चना की. थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का मंदिर समिति ने किया स्वागत (Photo-ETV Bharat)

Last Updated : June 8, 2025 at 10:22 AM IST