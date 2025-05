ETV Bharat / bharat

भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को कैसे किया विफल? जम्मू में तैनात सेना के अधिकारी से समझिये - OPERATION SINDOOR

भारतीय वायु रक्षा प्रणाली. ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 7:44 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 8:22 PM IST

जम्मू: भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का कड़ा जवाब दिया. भारत की वायु रक्षा प्रणाली आसमान में एक अडिग ढाल साबित हुई. भारत के एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली (IADS) ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पाकिस्तान द्वारा किए गए हर हवाई हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया. ईटीवी भारत की टीम ने भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली को देखने के लिए अखनूर सेक्टर की नियंत्रण रेखा के पास एक स्थान का दौरा किया. भारत के उन्नत वायु रक्षा नेटवर्क - जिसमें 'आकाशतीर' प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी रडार, कम दूरी के रडार और अत्याधुनिक एंटी-एयरक्राफ्ट गन शामिल हैं- ने दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसते ही रोक दिया और नष्ट कर दिया. भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को समझिये. (ETV Bharat) आकाशीय सिस्टम को ऑपरेट कर रहे ग्राउंड पर मौजूद सेना के जवानों और अफसरों ने बताया कि भारतीय सेना ने जमीन पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया. वहीं आसमान में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत रहा. भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम (IADS) ने इस ऑपरेशन में निर्णायक भूमिका निभाई और पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम किया.

भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क में शामिल 'आकाशतीर' प्रणाली, पूर्व चेतावनी रडार, कम दूरी के रडार और अत्याधुनिक विमान भेदी तोपों ने दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को सीमा पार करते ही ढेर कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि आकाशवाणी जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों की तैनाती ने भारतीय वायु क्षेत्र को अभेद्य बना दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब न केवल जमीनी लड़ाई में बल्कि हवाई सुरक्षा में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर और मजबूत है. इस ऑपरेशन के दौरान वायु रक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, कई पाकिस्तानी हवाई हमलों को वास्तविक समय में ट्रैक किया गया और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया. भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की त्वरित और सटीक कार्रवाई ने न्यूनतम जोखिम और अधिकतम प्रतिरोध सुनिश्चित किया. आकाशतीर जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों की तैनाती ने भारतीय हवाई क्षेत्र को मजबूत किया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया: भारत न केवल युद्ध के मैदान में सक्षम है, बल्कि हवाई रक्षा में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर और शक्तिशाली है. इसे भी पढ़ेंः जम्मू कश्मीर: ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी शस्त्रागार की भूमिका, सटीक कामयाबी का बने जरिया

Last Updated : May 20, 2025 at 8:22 PM IST