नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि बार-बार विश्वासघात के बाद भारत में अब पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में पहला कदम उठाने की इच्छा नहीं है. उन्होंने इस्लामाबाद से अपनी धरती से संचालित आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करके ईमानदारी दिखाने का आग्रह किया.

वह पूर्व राजदूत सुरेन्द्र कुमार द्वारा संपादित एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे. तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा कि भारत द्वारा 1950 में लियाकत अली खान के साथ जवाहरलाल नेहरू के समझौते से लेकर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा और पीएम मोदी द्वारा 2015 में लाहौर यात्रा जैसी कोशिशों को पाकिस्तान द्वारा शत्रुता के चलते दरकिनार किया गया.

पाकिस्तानी व्यवहार के रिकॉर्ड को देखते हुए जिम्मेदारी उन पर है. उन्हें ही अपनी धरती पर आतंकी ढाँचे को ध्वस्त करने के लिए गंभीरता दिखाने के लिए पहला कदम उठाना होगा. थरूर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी शिविरों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का गंभीरता प्रयास क्यों नहीं करता है? हर कोई जानता है कि वे कहां हैं. संयुक्त राष्ट्र समिति के पास पाकिस्तान में 52 व्यक्तियों, संगठनों और स्थानों के नामों की सूची है. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं पता कि वे मौजूद हैं.'

उन्होंने कहा, 'उन्हें बंद करो, इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करो, कुछ गंभीर इरादे दिखाओ.' एक बार ऐसी कार्रवाई की जाती है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार होगा, लेकिन अभी पहला कदम नहीं उठाएगा. उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों का भी जिक्र किया. इसे लेकर कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों की संलिप्तता को लेकर भारी सबूत सौंपे. इनमें लाइव इंटरसेप्ट्स और डोजियर शामिल थे, फिर भी एक भी मास्टरमाइंड पर मुकदमा नहीं चलाया गया.

उन्होंने कहा कि हमलों के बाद नई दिल्ली ने असाधारण संयम दिखाया, लेकिन बाद में उकसावे के कारण भारत के पास बहुत कम विकल्प बचे, जिसके परिणामस्वरूप 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, खासकर भारत कब तक चुप बैठेगा.

कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय हित के लिए सीमाओं पर अमन चैन जरूरी है. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच सुलह तथा वियतनाम के साथ अमेरिका के अंतिम संबंधों को शत्रुओं के साझेदारों में बदल जाने के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया.