बिग कैट एलायंस का नेतृत्व करेगा भारत, आईबीसीए बनने के बाद बदल जाएगा ईको सिस्टम - BIG CAT ALLIANCE

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की मेजबानी भारत करेगा. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी साझा की है.

International Big Cat Alliance
बाघ. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 1:53 PM IST

पलामू: भारत बिग कैट एलायंस का नेतृत्व करेगा. भारत सरकार ने इस संबंध में एक गजट जारी किया है. अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की मेजबानी भारत कर रहा है. बिग कैट एलायंस को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा की है.

दरअसल, विश्व में बिग कैट एलायंस बनाने को लेकर ईटीवी भारत ने सबसे पहले खबर की जानकारी दी थी. बिग कैट एलायंस में बाघ, तेंदुआ, शेर, चिता, स्नो लेपर्ड को शामिल किया है. 3 मार्च को गुजरात के 'गिर सेंचुरी' में वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था. बैठक में बिग कैट एलायंस को लेकर चर्चा हुई थी. जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की थी.

International Big Cat Alliance
बाघ और शावकों का पोस्टर. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि भारत सरकार ने बिग कैट एलायंस की मेजबानी लिए 17 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किया था. गुजरात के गिर में हुई वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक में झारखंड के पलामू के रहने वाले वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट डीएस श्रीवास्तव ने भाग लिया था. प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए नेचर कंजर्वेशन सोसाईटी नामक संस्था संचालित करते हैं. बिग कैट एलायंस में बाघ, तेंदुआ, शेर, चिता, स्नो लेपर्ड शामिल है.

बिग कैट एलायंस के बनने से बदल जाएगा ईको सिस्टम

प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि “भारत सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला है. बिग कैट एलायंस बनने से तेजी से ईको सिस्टम बदल जाएगा.” एलायंस में बाघ, तेंदुआ, शेर, चिता, स्नो लेपर्ड शामिल हैं. प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव बताते हैं कि बाघ, तेंदुआ जैसे जीव का पसंदीदा भोजन हिरण होता है. बाघ को बचाने के लिए जंगल जरूरी है. बाघ के भोजन को बचाने के लिए हिरण को भी बचाना जरूरी है. हिरण को बचाने के लिए जंगल और ग्रास लैंड को बचाना जरूरी है. बिग कैट एलायंस में सारी चीजें आएंगी और उनके संरक्षण में तेजी से कार्य होंगे.

International Big Cat Alliance
पलामू टाइगर रिजर्व में लगा होर्डिंग. (फोटो-ईटीवी भारत)

जंगल से जुड़े हुए पेड़ आदि का भी बचाव तेजी से होगा. जिस कारण ईको सिस्टम बदलेगा. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा सकेंगे. प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव ने बताया जंगल बचेगा तो अगल-बगल के ग्रामीणों को भी फायदा होगा और उनके जीवन में भी बदलाव आएगा. भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ताकि बिग कैट एलायंस में शामिल जीवन को बचाया जा सके.

