भारत में अगले 5 वर्षों में मेडिकल स्नातक की 75,000 अतिरिक्त सीटें होंगी: नड्डा

सरकार जन औषधि केन्द्रों की संख्या को 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने की भी योजना बना रही है.

Union Health Minister JP Nadda addressing FICCI HEAL 2025
फिक्की हील 2025 को संबोधित करते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 8:44 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा कि भारत का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 75,000 अतिरिक्त मेडिकल स्नातक सीटें बढ़ाना है.

नड्डा ने नई दिल्ली में 'फिक्की हील 2025' को संबोधित करते हुए कहा, "अगले 5 वर्षों में हमारे पास 75,000 अतिरिक्त स्नातक सीटें होंगी और स्नातकोत्तर सीटें अभी 76,000 हैं. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मात्रा में वृद्धि के साथ गुणवत्ता से समझौता न हो, क्योंकि यही समय की मांग है."

चिकित्सा सीटों की संख्या और चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर बोलते हुए, नड्डा ने कहा, "यदि हम विकसित भारत के दृष्टिकोण से मेल खाना चाहते हैं तो हमें आने वाले वर्षों में 20 लाख बिस्तरों और प्रति हजार रोगियों पर 2 बिस्तरों की आवश्यकता होगी."

पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे अब 810 हैं
उन्होंने कहा कि पहले केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब हमारे पास 810 मेडिकल कॉलेज हैं, और सीटें 51,000 से बढ़कर अब 1,25,000 यूजी सीटें हो गई हैं.

नड्डा ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है और लगभग 62 करोड़ नागरिक या भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत से अधिक 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवरेज के साथ कवर किया गया है और 70 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु तक आयुष्मान कवरेज का हकदार है.

जन औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना
सरकार जन औषधि केन्द्रों की संख्या को वर्तमान 16,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की भी योजना बना रही है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में जेब से खर्च में भी 62.6 प्रतिशत से 39.4 प्रतिशत की गिरावट आई है और आयुष्मान भारत ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के उपयोग में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डालते हुए, नड्डा ने कहा, "2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कहती है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत खर्च करेंगे.

हम अभी 1.8 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, लेकिन राज्यों को भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर अपना खर्च बढ़ाना चाहिए. हालांकि, राज्य स्तर पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, हमें इन निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए इनके कार्यान्वयन को मज़बूत करने की आवश्यकता है."

Health Minister JP Nadda and others at FICCI Heal 2025
फिक्की हील 2025 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व अन्य (ETV Bharat)

2047 तक भारत का टारगेट 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना : पॉल
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) प्रोफेसर वी.के. पॉल ने कहा कि एक ओर, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित अनिवार्यता जीवन प्रत्याशा को वर्तमान 71 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष करना तथा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 70-75 वर्ष करना है.

पॉल ने कहा, "ये विकसित देशों के मानक हैं और हम सभी को स्वस्थ जीवन के साथ-साथ जीवन बचाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए."

उन्होंने कहा कि देश में घरेलू देखभाल उपलब्ध कराने पर ध्यान देने के साथ-साथ अधिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है. पॉल ने कहा, "हमें पारिवारिक चिकित्सा के अनुशासन को लाने की जरूरत है और निजी अस्पतालों को भी नागरिकों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए पारिवारिक चिकित्सा के विकल्प पर विचार करना चाहिए."

जीएसटी घटने से स्वास्थ्य सेवा सस्ती हुई : अग्रवाल
फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर दरों को 12-18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत करने के हालिया जीएसटी सुधारों से लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा काफी सस्ती हो गई है.

उन्होंने कहा, "अगले 25 वर्षों में सुगम्यता, गुणवत्ता, इनोवेशन और स्थिरता में सामंजस्य स्थापित करना होगा, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पीछे न छूटे."

