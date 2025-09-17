ETV Bharat / bharat

ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा- साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके उनके जन्मदिन की बधाई दी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 12:22 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी. यह पहली बार है जब महीनों बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसे अमेरिका की नई पहल के रूप में देखा जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को कम किया जा सके और रिश्तों को फिर से मजबूत किया जा सके. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस फोन कॉल के लिए आभार व्यक्त किया और ट्विटर (X) पर भी धन्यवाद संदेश जारी किया. उन्होंने लिखा, “मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप का उनके फोन कॉल और 75वें जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं भी आपकी तरह भारत-अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपकी पहल का समर्थन करते हैं.” यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी, खासकर अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद. इससे पहले भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में छठे दौर की द्विपक्षीय व्यापार वार्ता भी पूरी की, जो लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.