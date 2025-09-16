भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर 7 घंटे चली बैठक, जानिए किन प्रमुख विषयों पर हुई बातचीत
भारत और अमेरिका के बीच 7 घंटे चली व्यापार वार्ता सकारात्मक रही, जिसमें व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर दिया गया.
Published : September 16, 2025 at 10:18 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement - BTA) को लेकर छठे दौर की बातचीत नई दिल्ली में पूरी हो चुकी है. अमेरिका की ओर से साउथ और मिडिल एशिया के बिजनेस प्रतिनिधि और प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच इस वार्ता में शामिल हुए, जबकि भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने नेतृत्व किया. यह बातचीत करीब 7 घंटे तक चली.
50% टैरिफ के बाद पहली उच्च स्तरीय व्यापार बैठक
ब्रेंडन लिंच सोमवार रात (15 सितंबर) भारत पहुंचे थे. यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया गया था. इस विवाद के बाद किसी वरिष्ठ अमेरिकी व्यापार अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा थी. भारत ने इस भारी शुल्क को "अनुचित और एकतरफा" बताया है.
बैठक को लेकर अमेरिकी दूतावास और भारत का बयान
अमेरिकी दूतावास ने बैठक को “सकारात्मक और रचनात्मक” बताया. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि, “भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत सकारात्मक और दूरदर्शी रही. इसमें कई अहम व्यापारिक पहलुओं को शामिल किया गया है और दोनों देशों ने बातचीत को जल्द अंजाम तक पहुंचाने पर सहमति जताई है.”
India, US representatives hold positive meeting on trade deal, vow to intensify efforts for BTA
Read @ANI Story | https://t.co/sUtXwcmQmQ#India #BTA #Tradedeal pic.twitter.com/jHi23bEEIn
पूर्व निर्धारित बैठक में हुआ संशोधन
गौरतलब है कि इस समझौते पर बातचीत की शुरुआत फरवरी 2025 में हुई थी जब दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया था. छठे दौर की बैठक पहले 25-29 अगस्त को होनी थी, लेकिन अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था. अब यह बैठक 16 सितंबर को संपन्न हुई.
भारत ने राष्ट्रीय हितों का किया बचाव
सूत्रों के अनुसार, भारत ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह राष्ट्रीय हित और बाजार की आवश्यकता पर आधारित है. भारत ने जोर देकर कहा कि वह किसी भी व्यापार समझौते में अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों और एमएसएमई सेक्टर के हितों से समझौता नहीं करेगा.
अब अगले चरण की तैयारी
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बैठक तकनीकी रूप से छठे दौर की आधिकारिक वार्ता के रूप में नहीं, बल्कि पूर्व-वार्ता के रूप में देखी जानी चाहिए. हालांकि, इससे दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत को नया मोड़ मिला है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2025 के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
बता दें कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट किया था, ट्रंप ने लिखा, “मैं प्रसन्न हूँ कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. मैं प्रधानमंत्री मोदी से जल्द बातचीत करने का इंतजार कर रहा हूँ. मुझे विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए सफल समझौता कोई कठिन काम नहीं होगा.
प्रधानमंत्री मोदी का सकारात्मक जवाब
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, “भारत और अमेरिका करीबी मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. मुझे भरोसा है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाएगी. हमारी टीमें जल्द से जल्द इन चर्चाओं को समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं, हम मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे.
