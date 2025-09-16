ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर 7 घंटे चली बैठक, जानिए किन प्रमुख विषयों पर हुई बातचीत

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर 7 घंटे चली बैठक ( ANI )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement - BTA) को लेकर छठे दौर की बातचीत नई दिल्ली में पूरी हो चुकी है. अमेरिका की ओर से साउथ और मिडिल एशिया के बिजनेस प्रतिनिधि और प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडन लिंच इस वार्ता में शामिल हुए, जबकि भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने नेतृत्व किया. यह बातचीत करीब 7 घंटे तक चली. 50% टैरिफ के बाद पहली उच्च स्तरीय व्यापार बैठक

ब्रेंडन लिंच सोमवार रात (15 सितंबर) भारत पहुंचे थे. यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया गया था. इस विवाद के बाद किसी वरिष्ठ अमेरिकी व्यापार अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा थी. भारत ने इस भारी शुल्क को "अनुचित और एकतरफा" बताया है. बैठक को लेकर अमेरिकी दूतावास और भारत का बयान

अमेरिकी दूतावास ने बैठक को “सकारात्मक और रचनात्मक” बताया. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि, “भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत सकारात्मक और दूरदर्शी रही. इसमें कई अहम व्यापारिक पहलुओं को शामिल किया गया है और दोनों देशों ने बातचीत को जल्द अंजाम तक पहुंचाने पर सहमति जताई है.” पूर्व निर्धारित बैठक में हुआ संशोधन

गौरतलब है कि इस समझौते पर बातचीत की शुरुआत फरवरी 2025 में हुई थी जब दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया था. छठे दौर की बैठक पहले 25-29 अगस्त को होनी थी, लेकिन अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था. अब यह बैठक 16 सितंबर को संपन्न हुई.