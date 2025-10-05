ETV Bharat / bharat

अमेरिका-भारत तनाव के बीच जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'लक्ष्मण रेखाओं' का होना चाहिए सम्मान

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने लक्ष्मण रेखाएं खींच दी हैं.

External Affairs Minister S. Jaishankar
विदेश मंत्री एस. जयशंकर (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 11:06 PM IST

नई दिल्ली : आयात शुल्क (tariff) पर वाशिंगटन की नीति को लेकर भारत-अमेरिका के संबंधों में तनाव के बीच रविवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दोनों ही देशों के बीच किसी भी ट्रेड समझौते में नई दिल्ली की “लक्ष्मण रेखाओं” का सम्मान किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में “साझा आधार” खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं.

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक कार्यक्रम के संवाद सत्र में यह स्वीकार किया कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं, और इनमें से कई प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिए जाने से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर एक समझ बनाना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बाजार है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की “लक्ष्मण रेखाओं” का सम्मान होना चाहिए.

जयशंकर ने कहा, “आज हमारे और अमेरिका के साथ कुछ मसले हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अभी तक अपनी व्यापारिक वार्ताओं के लिए किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाए हैं, और वहां तक नहीं पहुंच पाने की वजह से भारत पर कुछ शुल्क लगाए गए हैं.”

वह कौटिल्य इकोनॉमिक एन्क्लेव में ‘‘उथल-पुथल के दौर में विदेश नीति का स्वरूप’’ विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे. उन्होंने कहा, “इसके अलावा, एक दोहरा शुल्क भी है, जिसे लेकर हमने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम उसे बेहद अनुचित मानते हैं. यह शुल्क हमें रूस से ईंधन खरीदने को लेकर निशाना बनाता है, दूसरी तरफ कई अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं- उनमें वे देश भी शामिल हैं, जिनके रूस के साथ वर्तमान में हमारे मुकाबले कहीं अधिक टकरावपूर्ण संबंध हैं.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध गंभीर तनाव में हैं. इसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है.

भारत ने अमेरिका की इस कार्रवाई को “अनुचित, अवांछित और तर्कहीन” बताया है. विदेश मंत्री ने कहा, “अंत में जो भी हो, अमेरिका के साथ एक व्यापारिक समझ बनाना जरूरी है... क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और इसलिए भी क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों ने अमेरिका के साथ ऐसी समझ बना ली है.”

उन्होंने कहा, “लेकिन यह एक ऐसी समझ होनी चाहिए जिसमें हमारी आधारभूत सीमाओं, हमारी लक्ष्मण रेखाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. किसी भी एग्रीमेंट में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आप बातचीत कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन पर आप बातचीत नहीं कर सकते.”

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का नजरिया एकदम स्पष्ट है. उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं. हमें वह जमीन तलाशनी है और इसको लेकर मार्च से ही बातचीत चल रही है.”

भारत और अमेरिका ने कुछ सप्ताह के बाद हाल ही में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू की है. जयशंकर ने कहा कि संबंधों में तनाव का प्रभाव बातचीत के हर पहलू पर नहीं पड़ रहा है. उन्होंने कहा, “समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता. उन मुद्दों पर बातचीत, चर्चा और समाधान की आवश्यकता है, और हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं.”

साथ ही, उन्होंने कहा, ‘‘मैं वास्तव में मुद्दों से अधिक इसके बारे में कुछ भी निहितार्थ निकालने को लेकर बचूंगा. हमें लगता है कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संबंधों का एक बड़ा हिस्सा या तो पहले की तरह ही चल रहा है या कुछ मामलों में तो पहले से भी अधिक (बेहतर तरीके से) चल रहा है.’’

विदेश मंत्री एस जयशंकरEAM S JAISHANKARUS TARIFFSINDIA US TENSIONSINDIA US TRADE

