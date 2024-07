ETV Bharat / bharat

भारत-रूस रिश्ते पर बोला अमेरिका, 'हमारी दोस्ती को हल्के में ना लें' - US ambassador On india us

By ETV Bharat Hindi Team Published : 23 hours ago | Updated : 23 hours ago

अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की फाइल फोटो. ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के एक दिन बाद, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने गुरुवार को नई दिल्ली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भारत-अमेरिका संबंध पहले से कहीं अधिक व्यापक और गहरे हैं, लेकिन वे इतने गहरे नहीं हैं कि उन्हें हल्के में लिया जाए. भारत-अमेरिका रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गार्सेटी ने कहा कि अमेरिकी और भारतीय के रूप में हमारे लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम इस रिश्ते में जितना अधिक निवेश करेंगे, उतना ही अधिक प्राप्त करेंगे. जितना अधिक हम एक भरोसेमंद रिश्ते के स्थान पर किसी और चीज पर ध्यान देंगे उतना ही कम हमें प्राप्त होगा. जैसा कि मैं अपने भारतीय मित्रों को भी याद दिलाता हूं, हालांकि यह पहले से कहीं अधिक व्यापक और गहरा है. यह अभी भी इतना गहरा नहीं है कि अगर हम इसे भारतीय पक्ष से अमेरिका के प्रति हल्के में लेते हैं, तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए बहुत सारी रक्षा लड़ाइयां लड़ूंगा. उन्होंने कहा कि मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पसंद करता है, लेकिन संघर्ष के समय, रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज नहीं होती है. हमें संकट के क्षणों में एक-दूसरे को जानने की आवश्यकता होगी.

Last Updated : 23 hours ago