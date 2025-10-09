भारत-ब्रिटेन मिसाइल डील: ब्रिटिश पीएम का ब्रिटेन में आधार जैसी व्यवस्था बनाने का इरादा
ब्रिटेन ने भारत के साथ सैन्य प्रशिक्षण को लेकर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है.
Published : October 9, 2025 at 10:24 PM IST
मुंबई : ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार को प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, 'सीईओ फोरम' में भाग लिया.
यह मुलाक़ात भारत के आधार कार्यक्रम की तर्ज़ पर एक डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करने की ब्रिटेन की योजना पर केंद्रित थी।
इस बीच, इस फोरम में दोनों नेताओं ने 'विजन 2035' पहल के तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और आर्थिक, व्यापार, एआई, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संचार आदि पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपनी पहली मुलाक़ात में इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि से की. एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मुलाक़ात भारत के आधार कार्यक्रम की तर्ज़ पर एक डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करने की ब्रिटेन की योजना पर केंद्रित थी.
साथ ही, भविष्य के लिए इंटेलिजेंस (AI) और नवीन तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा हुई. इस फोरम में 75 से अधिक देशों के 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया. 'सीईओ फोरम' में लगभग 7,500 कंपनियों ने भाग लिया, 800 वक्ता और विशेषज्ञ, साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के 70 नियामक और अर्थशास्त्री मौजूद थे.
इसके अलावा, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से पहले, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक नीति, शिक्षा आदि पर संबंधों पर चर्चा की.
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसके बाद, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस मंच को संबोधित करते हुए आर्थिक, एआई, व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीक आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए.
गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य प्रशिक्षण को लेकर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है.
इस समझौते के तहत, भारतीय वायु सेना के उड़ान प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयर फ़ोर्स में प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे. साथ ही, हिंद-प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्षों पर भी चर्चा हुई. यह सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों से उद्यमियों के प्रयासों से चल रहा है. मुझे विश्वास है कि दोनों देश स्वाभाविक साझेदार होने के नाते और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेंगे.
ये दोनों देशों के बीच सिर्फ साझेदारियां या समझौते नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नया रोडमैप है. दोनों देशों के बीच हुए इन समझौतों से मार्केटिंग और एमएससीबी उद्योग जगत को मजबूती मिलेगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा.
दोनों देशों के बीच व्यापार और समझौते 56 मिलियन डॉलर के हैं. इसे दोगुना करने की योजना है। मोदी ने कहा कि नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुनियादी ढांचा, फार्मा, शिक्षा और व्यापार को महत्व दिया जाएगा.
इस अवसर पर बोलते हुए मोदी ने कहा, "मैंने इस वर्ष जुलाई में ब्रिटेन का दौरा किया था. उस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे."
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा. इस बीच, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन निकट भविष्य में भारत में दो डिजिटल बैंक, रिवोल्ट और टाइड, लाने की योजना बना रहा है.
साथ ही, रॉल्स रॉयस ने भारत में एयरलाइन कंपनियों के साथ एक बड़ा समझौता किया है. इस अवसर पर, मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच विज़न 2035 की घोषणा की. मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और ब्रिटेन के बीच यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.
दूसरी ओर, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नई कंपनियां शुरू की जाएंगी. बुनियादी ढाँचा और विकास दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं. हमारा लक्ष्य 2030 तक देश में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है. इसके लिए तेज़ी से काम चल रहा है। साथ ही, दोनों प्रधानमंत्रियों ने गाज़ा और यूक्रेन में शांति स्थापित करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया. इस बीच, ब्रिटेन भारत को क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) में मदद करेगा.
इसके लिए एक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला स्थापित की जाएगी और झारखंड व धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ़ माइंस में एक सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा. कल मैंने यशराज स्टूडियो का शानदार दौरा किया. हमने ब्रिटेन में बॉलीवुड फ़िल्मों के निर्माण के लिए दोनों देशों में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
हम एआई, संचार और रक्षा प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देकर इस क्षेत्र में और प्रगति करने की योजना बना रहे हैं. ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा, "मुझे भारत आकर भी खुशी हो रही है."
