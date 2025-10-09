ETV Bharat / bharat

भारत-ब्रिटेन मिसाइल डील: ब्रिटिश पीएम का ब्रिटेन में आधार जैसी व्यवस्था बनाने का इरादा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और पीएम नरेंद्र मोदी बात करते हुए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 9, 2025 at 10:24 PM IST 5 Min Read

मुंबई : ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार को प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, 'सीईओ फोरम' में भाग लिया. यह मुलाक़ात भारत के आधार कार्यक्रम की तर्ज़ पर एक डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करने की ब्रिटेन की योजना पर केंद्रित थी। इस बीच, इस फोरम में दोनों नेताओं ने 'विजन 2035' पहल के तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और आर्थिक, व्यापार, एआई, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संचार आदि पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपनी पहली मुलाक़ात में इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि से की. एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मुलाक़ात भारत के आधार कार्यक्रम की तर्ज़ पर एक डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करने की ब्रिटेन की योजना पर केंद्रित थी. साथ ही, भविष्य के लिए इंटेलिजेंस (AI) और नवीन तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा हुई. इस फोरम में 75 से अधिक देशों के 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया. 'सीईओ फोरम' में लगभग 7,500 कंपनियों ने भाग लिया, 800 वक्ता और विशेषज्ञ, साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के 70 नियामक और अर्थशास्त्री मौजूद थे. इसके अलावा, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से पहले, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक नीति, शिक्षा आदि पर संबंधों पर चर्चा की. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसके बाद, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस मंच को संबोधित करते हुए आर्थिक, एआई, व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीक आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए. गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य प्रशिक्षण को लेकर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत, भारतीय वायु सेना के उड़ान प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयर फ़ोर्स में प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे. साथ ही, हिंद-प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूक्रेन में संघर्षों पर भी चर्चा हुई. यह सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों से उद्यमियों के प्रयासों से चल रहा है. मुझे विश्वास है कि दोनों देश स्वाभाविक साझेदार होने के नाते और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेंगे.