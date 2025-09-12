भारत जल्द ही मेट्रो कनेक्टिविटी में अमेरिका से आगे निकल जाएगा: केंद्रीय मंत्री खट्टर
मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है.
Published : September 12, 2025 at 3:43 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि भारत जल्द ही मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा. वह केरल स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) द्वारा राज्य के लिए शहरी नीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय शहरी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे.
खट्टर ने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत वर्तमान में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा, "वर्तमान में 24 शहरों में 1,065 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवाएं चालू हैं. जल्द ही हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, जिसके पास 1,400 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क है. 955 किलोमीटर लंबी पांच और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं."
शहरीकरण 50 प्रतिशत तक
मंत्री ने कहा कि भारत की शहरीकरण दर जो 1960 के दशक में 20 प्रतिशत थी, 2027 तक बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी. उन्होंने कहा, "2057 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, शहरीकरण 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा."
'10,000 नई बसों का ऑर्डर'
शहरी विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में ई-मोबिलिटी पर प्रकाश डालते हुए खट्टर ने कहा कि 10,000 नई बसों का ऑर्डर दिया गया है. उन्होंने कहा कि शहरीकरण अभियान के तहत सड़क विकास भी किया जाएगा.'स्वच्छ भारत' मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि सभी बड़े और छोटे शहरों का नियमित रूप से स्वच्छता के लिए मूल्यांकन किया जाता है.
'सुपर स्वच्छ लीग'
उन्होंने कहा, "चूंकि कुछ शहर अक्सर टॉप पर रहते हैं, इसलिए हमने 'सुपर स्वच्छ लीग' शुरू करने का फैसला किया है. लगातार टॉप पर रहने वाले शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, जबकि नियमित रूप से निचले पायदान पर रहने वाले शहरों के लिए एक अलग लीग बनाई जाएगी."
खट्टर ने जोर देकर कहा कि नगर निकायों को शहरी परियोजनाओं के लिए केवल केंद्र सरकार के राजस्व पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी संपत्तियों और कर आय से भी संसाधन जुटाने चाहिए.
PMAY के तहत तीन करोड़ घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
उन्होंने केरल सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "PMAY के दूसरे चरण के तहत, हमारा लक्ष्य तीन करोड़ घर उपलब्ध कराना है." मंत्री ने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निकायों द्वारा डिजिटल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया.
मंत्री ने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निकायों द्वारा डिजिटल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. शहरी सम्मेलन की अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रशंसा करते हुए, खट्टर ने कहा कि केरल में तेजी से शहरीकरण हो रहा है.
उन्होंने कहा, "केरल के मंत्रियों ने मुझसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में बात की. मैंने उनसे कहा कि वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करें और हम उस पर विचार करेंगे." संयुक्त प्रयासों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा,"हमें स्थानीय, राज्य या केंद्रीय योजनाओं में भेद नहीं करना चाहिए। शहरी सफलता के लिए सरकार के सभी स्तरों को मिलकर काम करना चाहिए."
