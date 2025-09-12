ETV Bharat / bharat

भारत जल्द ही मेट्रो कनेक्टिविटी में अमेरिका से आगे निकल जाएगा: केंद्रीय मंत्री खट्टर

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ( ANI )

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि भारत जल्द ही मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा. वह केरल स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) द्वारा राज्य के लिए शहरी नीति तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय शहरी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे. खट्टर ने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत वर्तमान में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा, "वर्तमान में 24 शहरों में 1,065 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवाएं चालू हैं. जल्द ही हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, जिसके पास 1,400 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क है. 955 किलोमीटर लंबी पांच और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं." शहरीकरण 50 प्रतिशत तक

मंत्री ने कहा कि भारत की शहरीकरण दर जो 1960 के दशक में 20 प्रतिशत थी, 2027 तक बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी. उन्होंने कहा, "2057 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, शहरीकरण 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा." '10,000 नई बसों का ऑर्डर'

शहरी विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में ई-मोबिलिटी पर प्रकाश डालते हुए खट्टर ने कहा कि 10,000 नई बसों का ऑर्डर दिया गया है. उन्होंने कहा कि शहरीकरण अभियान के तहत सड़क विकास भी किया जाएगा.'स्वच्छ भारत' मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि सभी बड़े और छोटे शहरों का नियमित रूप से स्वच्छता के लिए मूल्यांकन किया जाता है.