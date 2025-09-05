ETV Bharat / bharat

यूक्रेन यूद्ध पर क्या है भारत का रूख, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( file photo-ANI )

Published : September 5, 2025 at 7:59 PM IST

नई दिल्ली : भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो यूक्रेन संघर्ष के जल्द अंत और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है. विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए वाशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जहां तक यूक्रेन में संघर्ष का संबंध है, हम यूक्रेन में शांति स्थापित करने के सभी हालिया प्रयासों का स्वागत करते हैं." उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे. भारत संघर्ष के जल्द खत्म होने और स्थायी शांति की स्थापना का समर्थन करता है." विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्रेई सिबिहा के साथ यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की. जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत के बाद सिबिहा ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष को "मौजूदा युद्धक्षेत्र के हालात और न्यायपूर्ण शांति पाने के लिए यूक्रेन के प्रयासों" के बारे में सूचित किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, "हम शत्रुता की पूर्ण समाप्ति और व्यापक अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों के समर्थन में भारत की आधिकारिक आवाज़ और सक्रिय भूमिका पर भरोसा करते हैं." यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि वह और जयशंकर इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर मिलने पर सहमत हुए हैं. जयशंकर-सिबिहा वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के तीन दिन बाद हुई. बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन को बताया कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के सभी हालिया प्रयासों का स्वागत करता है और ये मानवता की अपील है कि जल्द से जल्द शत्रुता को हल करने का रास्ता खोजा जाए. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति के साथ मोदी की बैठक से दो दिन पहले शनिवार को मोदी को फ़ोन किया. मोदी के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत जरूरी प्रयास करने और रूस को उचित संकेत देने के लिए तैयार है.