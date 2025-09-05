यूक्रेन यूद्ध पर क्या है भारत का रूख, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

भारत यूक्रेन के संघर्ष को शीघ्र समाप्त किए जाने व स्थायी शांति का पूर्ण समर्थन करता है. उक्त बातें विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहीं.
By PTI
Published : September 5, 2025 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो यूक्रेन संघर्ष के जल्द अंत और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है. विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए वाशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जहां तक यूक्रेन में संघर्ष का संबंध है, हम यूक्रेन में शांति स्थापित करने के सभी हालिया प्रयासों का स्वागत करते हैं." उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे. भारत संघर्ष के जल्द खत्म होने और स्थायी शांति की स्थापना का समर्थन करता है." विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्रेई सिबिहा के साथ यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की.
जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत के बाद सिबिहा ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष को "मौजूदा युद्धक्षेत्र के हालात और न्यायपूर्ण शांति पाने के लिए यूक्रेन के प्रयासों" के बारे में सूचित किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, "हम शत्रुता की पूर्ण समाप्ति और व्यापक अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों के समर्थन में भारत की आधिकारिक आवाज़ और सक्रिय भूमिका पर भरोसा करते हैं."
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal said: “We welcome all recent efforts towards establishing peace in Ukraine. We hope that all parties will proceed constructively. India supports an early end to the conflict and the establishment of lasting peace.”#IndiaUkraineRelations… pic.twitter.com/adfdNrnsjC— DD News (@DDNewslive) September 5, 2025
यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि वह और जयशंकर इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर मिलने पर सहमत हुए हैं. जयशंकर-सिबिहा वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के तीन दिन बाद हुई.
बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन को बताया कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के सभी हालिया प्रयासों का स्वागत करता है और ये मानवता की अपील है कि जल्द से जल्द शत्रुता को हल करने का रास्ता खोजा जाए.
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति के साथ मोदी की बैठक से दो दिन पहले शनिवार को मोदी को फ़ोन किया. मोदी के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत जरूरी प्रयास करने और रूस को उचित संकेत देने के लिए तैयार है.
भारत लगातार रूस-यूक्रेन संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म करने की अपील करता रहा है. पिछले साल जुलाई में मोदी ने मास्को की यात्रा की और पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और बम-गोली के बीच शांति प्रयास सफल नहीं होते. अगले महीने, मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया और ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों को युद्ध खत्म करने के लिए बिना समय बर्बाद किए एक साथ बैठना चाहिए.
भारत ने पीटर नवारो की टिप्पणियों को खारिज किया
भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए नई दिल्ली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को ‘‘गलत और भ्रामक’’ बताते हुए शुक्रवार को खारिज कर दिया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और हम उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं.’’ पिछले सप्ताह, नवारो ने भारत पर ‘‘क्रेमलिन के लिए तेल धन शोधन केन्द्र’’ होने का आरोप लगाया था. भारत रूसी हथियार खरीदना जारी रखे हुए है, जबकि उसने अमेरिकी रक्षा कम्पनियों से संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने और भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया था.
#WATCH | Delhi: On the statement made by Peter Navarro (Senior Counsellor for Trade and Manufacturing to the US President), MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have seen the inaccurate and misleading statements made by mr. navarro and obviously we reject them. we have also… pic.twitter.com/jadH6LjC5G— ANI (@ANI) September 5, 2025
ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क (टैरिफ) को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आ गई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है.
भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया और इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि उसे ही दंडात्मक कार्रवाई के लिए क्यों चुना गया. हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है.
रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए भारत कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है.
ये भी पढ़ें- 'हमने भारत-रूस को खो दिया है, ईश्वर करे...', ट्रंप का बड़ा बयान