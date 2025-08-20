ETV Bharat / bharat

अग्नि-5 का सफल परीक्षण, 5000 KM तक टारगेट हिट करने में सक्षम...पाकिस्तान इसकी रेंज में - AGNI 5 BALLISTIC MISSILE

यह बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किमी तक टारगेट हिट करने में सक्षम है.

India Successfully test-fires Agni 5 ballistic missile
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 9:17 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read

बालासोर: भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का सफल परीक्षण किया, जो देश की सामरिक को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी.

बयान में कहा गया है कि ‘अग्नि-5’ मिसाइल मौजूदा परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों पर खरी उतरी. इसमें कहा गया है कि यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया. यह बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किमी तक टारगेट हिट करने में सक्षम है.

अग्नि-5 मिसाइल चीन के सुदूर उत्तरी भाग और यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरे एशिया को अपनी जद में ले सकती है. इस सामरिक मिसाइल का परीक्षण भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के लगभग साढ़े तीन महीने बाद हुआ है. भारत ने पिछले साल मार्च में भी अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया था.

अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 3,500 किलोमीटर तक है और इन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है. पिछले महीने, भारत ने परमाणु क्षमता वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी-2 और अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया.

पृथ्वी-2 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है और यह 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है. यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है. अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता 700-900 किलोमीटर है और यह 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है. पृथ्वी-2 और अग्नि-1 दोनों मिसाइलें भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अभिन्न अंग रही हैं.

जुलाई में, भारत ने नव-विकसित सामरिक मिसाइल 'प्रलय' का भी परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है. 'प्रलय' एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500-1,000 किलोग्राम है.

ये भी पढ़ें: 'मिसाइल मैन' को सलाम: CM रेखा गुप्ता ने डॉ. कलाम को दी श्रद्धांजलि, जानिए उनके जीवन की खास बातें

बालासोर: भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का सफल परीक्षण किया, जो देश की सामरिक को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी.

बयान में कहा गया है कि ‘अग्नि-5’ मिसाइल मौजूदा परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों पर खरी उतरी. इसमें कहा गया है कि यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया. यह बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किमी तक टारगेट हिट करने में सक्षम है.

अग्नि-5 मिसाइल चीन के सुदूर उत्तरी भाग और यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरे एशिया को अपनी जद में ले सकती है. इस सामरिक मिसाइल का परीक्षण भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के लगभग साढ़े तीन महीने बाद हुआ है. भारत ने पिछले साल मार्च में भी अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया था.

अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 3,500 किलोमीटर तक है और इन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है. पिछले महीने, भारत ने परमाणु क्षमता वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी-2 और अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया.

पृथ्वी-2 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है और यह 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है. यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है. अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता 700-900 किलोमीटर है और यह 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है. पृथ्वी-2 और अग्नि-1 दोनों मिसाइलें भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अभिन्न अंग रही हैं.

जुलाई में, भारत ने नव-विकसित सामरिक मिसाइल 'प्रलय' का भी परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है. 'प्रलय' एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500-1,000 किलोग्राम है.

ये भी पढ़ें: 'मिसाइल मैन' को सलाम: CM रेखा गुप्ता ने डॉ. कलाम को दी श्रद्धांजलि, जानिए उनके जीवन की खास बातें

Last Updated : August 20, 2025 at 9:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AGNI 5 BALLISTIC MISSILEBALASOREABDUL KALAM MISSILE TEST RANGEDRDOAGNI 5 BALLISTIC MISSILE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.