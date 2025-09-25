ETV Bharat / bharat

रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई

भारत ने रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर सिस्टम विकसित कर दुनिया को अपनी ताकत और एडवांस टेक्नोलॉजी का परिचय दिया है.

Agni Prime Missile launches
रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण (ANI)
नई दिल्ली: भारत ने पहली बार रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर सिस्टम विकसित किया है. गुरुवार को अग्नि- प्राइम मिसाइल दागकर इसका सफल परीक्षण किया गया. इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल प्रक्षेपण पर इसमें शामिल संबंधित एजेंसियों को बधाई दी.

राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारत ने रेल आधारित मोबाइल लांचर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है. अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने के लिए डिजाइन की गई है और विभिन्न उन्नत सुविधाओं से लैस है.'

रक्षा मंत्री ने कहा कि उड़ान परीक्षण की सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है, जिन्होंने चलते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित की है. सिंह ने कहा, 'मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, सामरिक बल कमान (एसएफसी) और सशस्त्र बलों को बधाई. यह सफल उड़ान है.'

उन्होंने कहा, 'विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लांचर से आज किया गया अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण, बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है. इससे उपयोगकर्ता को देश भर में गतिशीलता प्राप्त होती है और कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय में प्रक्षेपण की सुविधा मिलती है.'

इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण केवल अपनी जरूरतों के लिए विनिर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जो भारत को दुनिया के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक विश्वसनीय स्रोत बनने की अनुमति दें.

राजनाथ सिंह और उनके मोरक्को समकक्ष अब्देलतीफ लौदी ने मंगलवार को मोरक्को के बेरेकिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण संयंत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. राजनाथ सिंह ने इस अवसर को भारत और मोरक्को के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण बताया.

20,000 वर्ग मीटर में फैले इस संयंत्र में स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफार्म (WhAP) 8x8 का उत्पादन किया जाएगा. इसे टीएएसएल और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है.

सिंह ने कहा, 'भारत के लिए, यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को दर्शाती है. एक आत्मनिर्भर भारत जो वैश्विक स्तर पर भी एक सक्रिय और जिम्मेदार खिलाड़ी है. हमारे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्माण करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहाँ भारत दुनिया के लिए उन्नत तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक विश्वसनीय स्रोत बने.'

ये भी पढ़ें- भारत की आसमान से सुरक्षा और मजबूत, DRDO ने मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

